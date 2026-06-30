ANSES confirmó el aumento de la AUE: cuánto se cobra en julio y cuándo pagan

Al igual que ocurre con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES abona todos los meses el 80% del beneficio y retiene el 20% restante, que se liquida una vez que la beneficiaria acredita los controles de salud y cumple con las condiciones previstas por la normativa.

Los montos quedan de la siguiente manera:

Valor bruto de la AUE: $148.049.

$148.049. Monto que se cobra mensualmente (80%): $118.439,20.

$118.439,20. 20% retenido: se paga posteriormente, tras cumplir con los requisitos exigidos por ANSES.

Complemento Leche: quiénes lo cobran

Las titulares de la Asignación por Embarazo que formen parte del Plan de los Mil Días también pueden recibir el Complemento Leche, una asistencia económica destinada a garantizar una alimentación saludable durante el embarazo y los primeros años de vida del niño.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUE cuando la persona cumple con las condiciones establecidas por el organismo, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Calendario de pagos de la AUE en julio de 2026

ANSES confirmó que el cronograma de pagos se desarrollará de acuerdo con la terminación del DNI.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 1: 10 de julio.

10 de julio. DNI terminados en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 9: 22 de julio.

Una vez llegada la fecha correspondiente, el dinero queda depositado en la cuenta bancaria informada por la beneficiaria para su cobro.

Cómo consultar la liquidación de la AUE

Las titulares pueden verificar el monto que recibirán y la fecha de acreditación desde Mi ANSES.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos: