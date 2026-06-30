En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUE
Previsional

ANSES confirmó el aumento de la AUE: cuánto se cobra en julio y cuándo pagan

La Asignación por Embarazo tendrá una suba del 2,15% desde julio. Conocé los nuevos montos, el calendario de pagos por DNI y quiénes también cobran el Complemento Leche.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES confirmó el aumento de la AUE: cuánto se cobra en julio y cuándo pagan

ANSES confirmó el aumento de la AUE: cuánto se cobra en julio y cuándo pagan

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) recibirán en julio un aumento del 2,15%, en línea con la actualización mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre las prestaciones sociales y previsionales.

Leé también Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000
Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000

La suba responde al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Además de confirmar los nuevos montos, el organismo previsional publicó el calendario de pagos de julio, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La AUE está dirigida a personas gestantes a partir de la semana 12 de embarazo que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES y no cuenten con cobertura de asignaciones familiares.

Cuánto aumenta la Asignación por Embarazo en julio

Con el incremento del 2,15%, la prestación tendrá un nuevo valor bruto de $148.049.

Al igual que ocurre con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES abona todos los meses el 80% del beneficio y retiene el 20% restante, que se liquida una vez que la beneficiaria acredita los controles de salud y cumple con las condiciones previstas por la normativa.

Los montos quedan de la siguiente manera:

  • Valor bruto de la AUE: $148.049.
  • Monto que se cobra mensualmente (80%): $118.439,20.
  • 20% retenido: se paga posteriormente, tras cumplir con los requisitos exigidos por ANSES.

Complemento Leche: quiénes lo cobran

Las titulares de la Asignación por Embarazo que formen parte del Plan de los Mil Días también pueden recibir el Complemento Leche, una asistencia económica destinada a garantizar una alimentación saludable durante el embarazo y los primeros años de vida del niño.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUE cuando la persona cumple con las condiciones establecidas por el organismo, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Calendario de pagos de la AUE en julio de 2026

ANSES confirmó que el cronograma de pagos se desarrollará de acuerdo con la terminación del DNI.

Las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Una vez llegada la fecha correspondiente, el dinero queda depositado en la cuenta bancaria informada por la beneficiaria para su cobro.

Cómo consultar la liquidación de la AUE

Las titulares pueden verificar el monto que recibirán y la fecha de acreditación desde Mi ANSES.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES desde la página web o la aplicación oficial.
  • Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción "Cobros" o "Mis liquidaciones".
  • Consultar el detalle del pago correspondiente al mes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUE
Notas relacionadas
Suben los topes del SUAF en julio: cuánto hay que ganar para cobrar las asignaciones de ANSES
Muchos esperaban esta confirmación: así cambian los pagos de ANSES
No es un bono: quiénes cobrarán más de $860.000 de ANSES durante julio

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar