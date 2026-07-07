Emanuel recibió a su mamá en Gran Hermano, pero un detalle del Congelados hizo estallar las redes

Entre los comentarios que rápidamente se viralizaron se leyeron: "Me gustó el Congelados de Emanuel. Su madre le dio el amor y soporte que le falta en la casa. Eso sí, siendo justo, poco de Congelados movió bastante la cabeza"; "Cómo que no se viene sanción si Emanuel no dejó de moverse en todo el Congelados"; "Emanuel en su Congelados se movió más que placas tectónicas acomodadose, jajaja" y "Me conmueve este Congelados, se nota el amor que la mamá le tiene a Emanuel, pero él no paró de moverse, se tiene que venir sanción".

Cuál fue la promesa que hicieron Mariela y Emanuel en Gran Hermano

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó un instante que trascendió la competencia. Tras lograr salir de la placa, Mariela sorprendió al contarle a Santiago del Moro la promesa que había hecho junto a Emanuel, un gesto que llamó la atención de todos los presentes.

El tema surgió cuando el conductor quiso profundizar en el acuerdo que ambos habían mencionado días atrás. “¿Dónde está Ema? ¿Qué promesa tenían?”, indagó Del Moro.

Emanuel explicó que su objetivo es acompañar a su compañera en el desafío de dejar el cigarrillo, algo que conoce de cerca por experiencias personales. “Es un proceso, la estoy ayudando a que deje de fumar de una buena vez por todas, a ver si puedo lograrlo. Conozco mucho del tema porque yo vivo en un barrio caliente y conozco a los pibes que quieren dejar, no el cigarrillo sino la droga, entonces lo conozco a pie de la letra cómo es el proceso. Y es un vicio, no deja de ser un vicio. Así que estoy tratando que ella deje de fumar y lo va a lograr porque yo sé que es muy fuerte y tiene un poder interno, tiene mucho potencial”, expresó.

La confesión despertó la curiosidad del conductor, que quiso precisar cuál era el pacto entre ambos. “¿Y cuál era la promesa? ¿Que si se quedaba, dejaba de fumar?”, preguntó, mientras varios participantes reaccionaban con sorpresa.

Fue entonces cuando Mariela dio más detalles sobre el singular acuerdo que mantienen dentro de la casa. “Estoy ahí, estoy en ese proceso. Me deja uno por día, uno. Uno a las dos de la mañana”, explicó. La respuesta generó otra intervención de Del Moro: “¿Pero cómo te deja? Sos una mujer grande”.

Mariela relató cómo nació esa dinámica para controlar el consumo de cigarrillos y compartió una anécdota que terminó sellando el pacto. “No, porque pasó así, pasó así. Resulta que cambié unas ojotas por cigarrillos. Entonces justo se las cambié a Nigro, que dice que se las va a dar a la novia. Entonces tenía los cigarrillos en la mano y Ema me dijo: ‘Dámelos, dámelos’, para que no me los fume. Entonces me dijo: ‘Te doy uno por día, ¿podés hacerlo?’”, recordó.