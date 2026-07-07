A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Y ahora?

El novio de Cinzia rompió las reglas en Gran Hermano y el Big aplicó una dura sanción

Dylan Gissi, novio de Cinzia, desobedeció al Big durante el Congelados de Gran Hermano y su actitud terminó con una fuerte sanción para ella y todos los participantes. Enterate qué decisión tomó el reality.

7 jul 2026, 23:55
Banner seguínos en google Primicias Ya
El novio de Cinzia rompió las reglas en Gran Hermano y el Big aplicó una dura sanción

El novio de Cinzia rompió las reglas en Gran Hermano y el Big aplicó una dura sanción

El novio de Cinzia rompió las reglas en Gran Hermano y el Big aplicó una dura sanción

El novio de Cinzia rompió las reglas en Gran Hermano y el Big aplicó una dura sanción

La entrada de Dylan Gissi, pareja de Cinzia, al Congelados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por la emoción y los nervios. La situación se extendió más de lo permitido, lo que terminó alterando a la participante y casi la sacó de eje durante uno de los momentos más sensibles de la jornada. Ante lo ocurrido, El Big tomó una determinación y decidió aplicar una sanción.

"Siempre estoy con vos. Estoy preparando un montón de cosas, estás preciosa. El casamiento está encaminado, la casa está bien. Tu familia te ama, te mandan muchos besos", le expresó mientras Cinzia sonreía y lloraba por la emoción del momento.

Leé también

Emanuel recibió a su mamá en Gran Hermano, pero un detalle del Congelados hizo estallar las redes

emanuel recibio a su mama en gran hermano, pero un detalle del congelados hizo estallar las redes

Luego, completamente movilizado, el futbolista continuó con su mensaje: "Sos el amor de mi vida, te amo mucho, seguí jugando, seguí brillando, estas muy linda, dale para adelante. Estoy muy nervioso, no sé qué decir", confesó ante la participante.

Pero la emoción del reencuentro hizo que Dylan no respetara las reglas del reality. Gran Hermano le pidió en reiteradas oportunidades que abandonara la casa, aunque el futbolista decidió quedarse más tiempo del permitido y desoyó las advertencias de la voz oficial. Incluso, el Big le anticipó que su actitud podía derivar en una sanción para Cinzia, pero él no quiso escuchar y continuó con su decisión de seguir a un lado de su futura esposa.

Finalmente, Gran Hermano cumplió con la advertencia y tomó una fuerte determinación. "Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que está de visita", explicó el Big a todos los participantes tras anunciar la sanción.

Por lo ocurrido, Cinzia no podrá nominar esta semana, quedará afuera de la prueba del líder y, además, sus compañeros deberán competir por solamente el 50% del presupuesto semanal. La decisión cayó muy mal dentro de la casa y generó la indignación de varios participantes.

Cómo fue el Congelados de Emanuel en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este martes uno de sus momentos más emotivos con una nueva edición del Congelados. En esta oportunidad, quien recibió una visita sorpresa fue Emanuel, que tuvo un inesperado reencuentro con su mamá Luci, protagonista de una de las escenas más sensibles del reality.

Tras la activación de la alarma y la indicación del Big de que todos debían permanecer inmóviles, Luci ingresó a la casa y caminó directamente hacia su hijo. Emanuel, visiblemente emocionado, intentó contener la reacción ante la presencia de su mamá, quien no dudó en abrazarlo y dedicarle unas sentidas palabras: "No te muevas, qué flash estar en esta casa, por dios. No te muevas".

"Tus hermanos, todos estamos orgullosos de vos, te queremos, seguí jugando. Divertite. Todos te mandan saludos. Me parece mentira verte acá, extraño los asados, no comí más asados, boludo", le llevó el apoyo de sus seres queridos y lo motivó a continuar en la competencia, destacando el orgullo que sienten por él.

La visita de Luci generó una ola de emoción tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa. Sin embargo, después del conmovedor momento, la atención de los fanáticos se trasladó a una situación que generó debate en redes sociales: varios usuarios señalaron que Emanuel habría tenido algunos movimientos durante el desafío y comenzaron a reclamar una posible sanción por parte de la producción.

En las redes, algunos comentarios apuntaron directamente contra el participante: "Me gustó el Congelados de Emanuel. Su madre le dio el amor y soporte que le falta en la casa. Eso sí, siendo justo, poco de Congelados movió bastante la cabeza"; "Cómo que no se viene sanción si Emanuel no dejó de moverse en todo el Congelados"; "Emanuel en su Congelados se movió más que placas tectónicas acomodadose, jajaja" y "Me conmueve este Congelados, se nota el amor que la mamá le tiene a Emanuel, pero él no paró de moverse, se tiene que venir sanción".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto