El novio de Cinzia rompió las reglas en Gran Hermano y el Big aplicó una dura sanción

Finalmente, Gran Hermano cumplió con la advertencia y tomó una fuerte determinación. "Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que está de visita", explicó el Big a todos los participantes tras anunciar la sanción.

Por lo ocurrido, Cinzia no podrá nominar esta semana, quedará afuera de la prueba del líder y, además, sus compañeros deberán competir por solamente el 50% del presupuesto semanal. La decisión cayó muy mal dentro de la casa y generó la indignación de varios participantes.

Cómo fue el Congelados de Emanuel en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este martes uno de sus momentos más emotivos con una nueva edición del Congelados. En esta oportunidad, quien recibió una visita sorpresa fue Emanuel, que tuvo un inesperado reencuentro con su mamá Luci, protagonista de una de las escenas más sensibles del reality.

Tras la activación de la alarma y la indicación del Big de que todos debían permanecer inmóviles, Luci ingresó a la casa y caminó directamente hacia su hijo. Emanuel, visiblemente emocionado, intentó contener la reacción ante la presencia de su mamá, quien no dudó en abrazarlo y dedicarle unas sentidas palabras: "No te muevas, qué flash estar en esta casa, por dios. No te muevas".

"Tus hermanos, todos estamos orgullosos de vos, te queremos, seguí jugando. Divertite. Todos te mandan saludos. Me parece mentira verte acá, extraño los asados, no comí más asados, boludo", le llevó el apoyo de sus seres queridos y lo motivó a continuar en la competencia, destacando el orgullo que sienten por él.

La visita de Luci generó una ola de emoción tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa. Sin embargo, después del conmovedor momento, la atención de los fanáticos se trasladó a una situación que generó debate en redes sociales: varios usuarios señalaron que Emanuel habría tenido algunos movimientos durante el desafío y comenzaron a reclamar una posible sanción por parte de la producción.

En las redes, algunos comentarios apuntaron directamente contra el participante: "Me gustó el Congelados de Emanuel. Su madre le dio el amor y soporte que le falta en la casa. Eso sí, siendo justo, poco de Congelados movió bastante la cabeza"; "Cómo que no se viene sanción si Emanuel no dejó de moverse en todo el Congelados"; "Emanuel en su Congelados se movió más que placas tectónicas acomodadose, jajaja" y "Me conmueve este Congelados, se nota el amor que la mamá le tiene a Emanuel, pero él no paró de moverse, se tiene que venir sanción".