Deportes
Cristiano Ronaldo
Messi
FÚTBOL

Ranking millonario del deporte mundial: Cristiano Ronaldo lidera la lista y ¿en qué puesto está Messi?

El delantero portugués encabezó por tercer año consecutivo la lista publicada por Sportico. Canelo Álvarez fue segundo y Lionel Messi completó el podio en un ranking que refleja el poder económico del deporte global.

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en la cima del deporte mundial, al menos en términos económicos. Según el ranking anual elaborado por Sportico, el delantero portugués fue el deportista mejor pago del mundo en 2025, con ingresos totales estimados en 260 millones de dólares, una cifra que lo mantiene en el primer puesto por tercer año consecutivo.

Actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, Ronaldo percibió 200 millones de dólares en concepto de salario, mientras que los 60 millones restantes provinieron de contratos publicitarios, patrocinios y negocios personales. La diferencia con el resto del listado vuelve a ser amplia y confirma el impacto financiero que tuvo su llegada al fútbol saudí.

El ranking de Sportico incluye a los 100 atletas con mayores ingresos del año, quienes en conjunto superaron los 6.000 millones de dólares. La clasificación contempla salarios, premios deportivos y acuerdos comerciales, y permite observar cómo se redistribuyó el poder económico del deporte profesional a nivel global.

Por qué Cristiano Ronaldo vuelve a liderar el ranking

El informe destaca que el portugués logró combinar un contrato deportivo récord con una estructura comercial global que sigue creciendo. A diferencia de otros futbolistas, Ronaldo mantiene una marca personal fuerte, con acuerdos vigentes en distintos mercados, lo que explica su liderazgo sostenido más allá de la edad y del cambio de liga.

En el segundo puesto aparece el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, con ingresos por 137 millones de dólares. El púgil se benefició de un combate de alto impacto ante Terrence Crawford durante 2025, que lo posicionó como el deportista mejor pago del boxeo y lo ubicó por delante de figuras del fútbol y la NBA.

El tercer lugar fue para Lionel Messi, que volvió al podio con 130 millones de dólares tras su llegada al Inter Miami. A diferencia de Ronaldo, el campeón del mundo con la Selección Argentina obtuvo la mayor parte de sus ingresos fuera de la cancha: 70 millones de dólares en patrocinios y acuerdos comerciales, frente a 60 millones de salario. De esta manera, Messi se consolidó como el segundo futbolista mejor pago del planeta.

En la cuarta posición figura el beisbolista Juan Soto, gracias a su histórico contrato con los New York Mets, que le permitió alcanzar 129,2 millones de dólares en el año. Lo sigue LeBron James, quinto con 128,7 millones, impulsado por una estructura comercial que le aportó 80 millones fuera de la NBA.

El top 10 se completa con figuras de distintas disciplinas, como Karim Benzema, Stephen Curry, Shohei Ohtani, Kevin Durant y Jon Rahm, lo que refleja la diversidad de deportes capaces de generar contratos millonarios. También aparecen nombres como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lewis Hamilton, confirmando el peso del fútbol, el básquet y el automovilismo.

El informe marca un cambio claro en la geografía del dinero: Arabia Saudita y la MLS concentran hoy varios de los contratos más altos, desplazando el eje histórico de Europa. En ese contexto, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen siendo protagonistas centrales de una industria que mueve cifras cada vez más impactantes.

Los 20 atletas mejor pagados del 2025

1- Cristiano Ronaldo - Portugal - fútbol - 260 millones de dólares

2- Canelo Álvarez - México - boxeo - 137 millones de dólares

3- Lionel Messi - Argentina - fútbol - 130 millones de dólares

4- Juan Soto - República Dominicana - béisbol - 129.2 millones de dólares

5- LeBron James - Estados Unidos - básquetbol - 128.7 millones de dólares

6- Karim Benzema - Francia - fútbol - 115 millones de dólares

7- Stephen Curry - Estados Unidos - básquetbol - 105.4 millones de dólares

8- Shohei Ohtani - Japón - béisbol - 102.5 millones de dólares

9- Kevin Durant - Estados Unidos - básquetbol - 100.8 millones de dólares

10- Jon Rahm - España - golf - 100.7 millones de dólares

11- Lewis Hamilton - Reino Unido - automovilismo - 100 millones de dólares

12- Kylian Mbappé - Francia - fútbol - 95 millones de dólares

13- Giannis Antetokounmpo - Grecia - básquetbol - 94.3 millones de dólares

14- Rory McIlroy - Irlanda del Norte - golf - 91.2 millones de dólares

15- Max Verstappen - Países Bajos - automovilismo - 83 millones de dólares

16- Scottie Scheffler - Estados Unidos - golf - 82.9 millones de dólares

17- Patrick Mahomes - Estados Unidos - fútbol americano - 80.3 millones de dólares

18- Erling Haalang - Noruega - fútbol - 77.9 millones de dólares

19- Josh Allen - Estados Unidos - fútbol americano - 73.2 millones de dólares

20- Justin Herbert - Estados Unidos - fútbol americano - 71.1 millones de dólares

