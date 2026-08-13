AUH de ANSES: cuánto cobra una familia por cada hijo en agosto y qué extras puede recibir

Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH, mediante la cual se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación.

Por eso, el monto mensual que recibe efectivamente el titular por cada hijo es de aproximadamente $96.540, mientras que el porcentaje retenido podrá cobrarse posteriormente al cumplir con los requisitos correspondientes.

Qué extras puede recibir una familia que cobra AUH

Además de la AUH, determinados titulares pueden acceder a otras prestaciones y complementos que se pagan de acuerdo con la situación familiar.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y titulares de la Asignación por Embarazo que cumplen con las condiciones establecidas.

En agosto de 2026, este complemento alcanza los $56.897 por hijo.

ANSES confirmó el aumento de la AUH a $120.689 en agosto: cuáles son las fechas de cobro

A esto puede sumarse la Prestación Alimentar, destinada a familias que cumplen con los requisitos establecidos por el programa. En agosto, los montos dependen de la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

De esta manera, una familia que cobra AUH puede recibir durante el mes diferentes conceptos, dependiendo de la cantidad de hijos y de las condiciones particulares de cada hogar.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra

En el caso de los titulares que tienen un hijo con discapacidad y cumplen con los requisitos para acceder a la prestación, el monto de agosto es significativamente mayor.

La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $392.935,68 por cada hijo.

Al igual que ocurre con la AUH general, también se debe tener en cuenta que ANSES aplica el esquema de pago correspondiente a la prestación y que pueden existir otros beneficios adicionales según la situación del grupo familiar.

Cuándo paga ANSES la AUH en agosto

El calendario de pagos de la AUH se organiza según el último número del DNI del titular.

Durante agosto, los pagos comenzaron el lunes 10 y continúan de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

Las fechas restantes continúan luego según el cronograma oficial establecido por ANSES.

Cómo consultar si tengo un pago de ANSES

Los titulares pueden consultar sus prestaciones y los pagos correspondientes a través de los canales oficiales de ANSES.

Para conocer el detalle de los montos liquidados, fechas de cobro y beneficios asociados, es necesario ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La consulta permite verificar qué prestación corresponde cobrar durante agosto y si existen conceptos adicionales acreditados junto con la AUH.