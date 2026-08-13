La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un nuevo monto en agosto de 2026. Además, algunas familias pueden acceder a pagos adicionales que incrementan el dinero que reciben durante el mes.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo reciben un nuevo importe en agosto. A cuánto asciende la prestación y qué otros pagos pueden sumarse.
AUH de ANSES: cuánto cobra una familia por cada hijo en agosto y qué extras puede recibir
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un nuevo monto en agosto de 2026. Además, algunas familias pueden acceder a pagos adicionales que incrementan el dinero que reciben durante el mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en agosto el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las principales prestaciones destinadas a familias con hijos menores de edad.
Con el aumento aplicado por el organismo, la AUH alcanza en agosto de 2026 un monto de $120.675,30 por hijo, aunque el importe que finalmente recibe cada titular puede variar según los conceptos adicionales que le correspondan.
En agosto, el monto de la AUH es de $120.675,30 por cada hijo.
Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH, mediante la cual se acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación.
Por eso, el monto mensual que recibe efectivamente el titular por cada hijo es de aproximadamente $96.540, mientras que el porcentaje retenido podrá cobrarse posteriormente al cumplir con los requisitos correspondientes.
Además de la AUH, determinados titulares pueden acceder a otras prestaciones y complementos que se pagan de acuerdo con la situación familiar.
Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y titulares de la Asignación por Embarazo que cumplen con las condiciones establecidas.
En agosto de 2026, este complemento alcanza los $56.897 por hijo.
A esto puede sumarse la Prestación Alimentar, destinada a familias que cumplen con los requisitos establecidos por el programa. En agosto, los montos dependen de la cantidad de hijos:
De esta manera, una familia que cobra AUH puede recibir durante el mes diferentes conceptos, dependiendo de la cantidad de hijos y de las condiciones particulares de cada hogar.
En el caso de los titulares que tienen un hijo con discapacidad y cumplen con los requisitos para acceder a la prestación, el monto de agosto es significativamente mayor.
La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $392.935,68 por cada hijo.
Al igual que ocurre con la AUH general, también se debe tener en cuenta que ANSES aplica el esquema de pago correspondiente a la prestación y que pueden existir otros beneficios adicionales según la situación del grupo familiar.
El calendario de pagos de la AUH se organiza según el último número del DNI del titular.
Durante agosto, los pagos comenzaron el lunes 10 y continúan de acuerdo con el siguiente cronograma:
Las fechas restantes continúan luego según el cronograma oficial establecido por ANSES.
Los titulares pueden consultar sus prestaciones y los pagos correspondientes a través de los canales oficiales de ANSES.
Para conocer el detalle de los montos liquidados, fechas de cobro y beneficios asociados, es necesario ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
La consulta permite verificar qué prestación corresponde cobrar durante agosto y si existen conceptos adicionales acreditados junto con la AUH.