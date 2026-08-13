ANSES: el extra de $149.000 que se paga en agosto sin hacer ningún trámite

Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria donde el titular recibe su prestación habitual.

Quiénes pueden cobrar el extra de ANSES

El beneficio está destinado a determinados titulares de prestaciones sociales que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) desde el tercer mes de gestación.

desde el tercer mes de gestación. Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos.

La asignación se realiza de manera automática. Por eso, quienes cumplen con los requisitos no necesitan anotarse ni realizar un trámite adicional.

Cuándo se cobra el extra de ANSES en agosto

El beneficio se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación de ANSES correspondiente.

Para AUH y AUE, el calendario de agosto queda de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminado en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminado en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminado en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminado en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminado en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminado en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminado en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminado en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Para Prenatal y Maternidad, el cronograma establecido para agosto es:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Cómo consultar si ANSES paga el extra

Los titulares pueden verificar si tienen asignado el beneficio a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma pueden consultar la información de sus prestaciones, revisar la liquidación correspondiente y verificar el medio de pago registrado.

Para evitar inconvenientes, también es importante mantener actualizados los datos personales y familiares en ANSES.

El extra se asigna automáticamente cuando el organismo verifica que el titular cumple con los requisitos. Por eso, no es necesario completar un formulario específico para solicitar el pago.