La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un extra de hasta $149.425 para determinadas familias durante agosto de 2026.
La Prestación Alimentar se acredita automáticamente a quienes cumplen con los requisitos. Cuáles son los montos de agosto y cuándo se deposita según el DNI.
ANSES: el extra de $149.000 que se paga en agosto sin hacer ningún trámite
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un extra de hasta $149.425 para determinadas familias durante agosto de 2026.
El beneficio se acredita de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos y se deposita junto con la prestación correspondiente. El monto varía de acuerdo con la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.
No es necesario realizar una inscripción ni presentar un formulario específico para comenzar a recibirlo. ANSES determina automáticamente quiénes cumplen con las condiciones a partir de la información registrada en sus sistemas.
El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos:
El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria donde el titular recibe su prestación habitual.
El beneficio está destinado a determinados titulares de prestaciones sociales que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.
Pueden acceder:
La asignación se realiza de manera automática. Por eso, quienes cumplen con los requisitos no necesitan anotarse ni realizar un trámite adicional.
El beneficio se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación de ANSES correspondiente.
Para AUH y AUE, el calendario de agosto queda de la siguiente manera:
En el caso de las Pensiones No Contributivas, las fechas son:
Para Prenatal y Maternidad, el cronograma establecido para agosto es:
Los titulares pueden verificar si tienen asignado el beneficio a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Desde la plataforma pueden consultar la información de sus prestaciones, revisar la liquidación correspondiente y verificar el medio de pago registrado.
Para evitar inconvenientes, también es importante mantener actualizados los datos personales y familiares en ANSES.
El extra se asigna automáticamente cuando el organismo verifica que el titular cumple con los requisitos. Por eso, no es necesario completar un formulario específico para solicitar el pago.