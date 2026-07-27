El riesgo país baja a 430 puntos y suben las acciones y los bonos argentinos

La mejora de los activos locales acompaña el desempeño de los mercados internacionales. Los principales índices de Wall Street avanzan alrededor de 1% en una jornada marcada por una fuerte baja de los precios del petróleo y por la expectativa de los inversores ante una semana cargada de resultados corporativos de las principales empresas tecnológicas y una nueva decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El petróleo cayó más de 5% tras la tregua entre Estados Unidos e Irán

El petróleo también refleja el cambio de escenario. El barril Brent, referencia internacional, retrocede 5,8% y cotiza a U$S 91,17 para entrega en septiembre. En tanto, el WTI, referencia en Estados Unidos, pierde 5,4% y se negocia a U$S 84,45 por barril.

El movimiento de los mercados se produce luego de la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. La pausa en las hostilidades renovó las expectativas sobre una posible reanudación de las negociaciones y contribuyó a mejorar el ánimo de los inversores, con impacto directo en los precios del petróleo y en los mercados financieros globales.