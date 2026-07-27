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El riesgo país baja a 430 puntos y suben las acciones y los bonos argentinos

Los activos argentinos operan con ganancias este lunes en línea con la mejora de los mercados internacionales. El S&P Merval avanza 0,7%, los bonos en dólares registran subas y el riesgo país retrocede, en un contexto marcado por la caída del petróleo y el rebote de Wall Street.

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El riesgo país desciende a 430 puntos básicos este lunes

El riesgo país desciende a 430 puntos básicos este lunes, en una jornada positiva para los activos argentinos. (Foto: archivo)

El riesgo país desciende a 430 puntos básicos este lunes, en una jornada positiva para los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares operan con ganancias y las acciones avanzan tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, en un contexto de mejora del clima financiero internacional.

Leé también Luego de cinco ruedas en alza, el dólar oficial bajó y el riesgo país se mantuvo en 417 puntos
 El tipo de cambio oficial cortó una racha de cuatro subas consecutivas, mientras el riesgo país se mantuvo estable y los bonos soberanos operaron con leves bajas. (Foto: archivo)

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, avanzan en promedio 0,2%. A la vez, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan cae siete unidades y se ubica en 430 puntos básicos.

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Los activos argentinos operan con ganancias este lunes en línea con la mejora de los mercados internacionales. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas acompañaron la mejora de los mercados

A las 11, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,7% y se ubicó en 3.300.000 puntos.

Entre las acciones argentinas y los ADR que cotizan en Nueva York predominan las ganancias, encabezadas por Globant, con un avance de 5,1%, seguida por las entidades bancarias, que registran mejoras cercanas al 3%.

La mejora de los activos locales acompaña el desempeño de los mercados internacionales. Los principales índices de Wall Street avanzan alrededor de 1% en una jornada marcada por una fuerte baja de los precios del petróleo y por la expectativa de los inversores ante una semana cargada de resultados corporativos de las principales empresas tecnológicas y una nueva decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El petróleo cayó más de 5% tras la tregua entre Estados Unidos e Irán

El petróleo también refleja el cambio de escenario. El barril Brent, referencia internacional, retrocede 5,8% y cotiza a U$S 91,17 para entrega en septiembre. En tanto, el WTI, referencia en Estados Unidos, pierde 5,4% y se negocia a U$S 84,45 por barril.

El movimiento de los mercados se produce luego de la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. La pausa en las hostilidades renovó las expectativas sobre una posible reanudación de las negociaciones y contribuyó a mejorar el ánimo de los inversores, con impacto directo en los precios del petróleo y en los mercados financieros globales.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Desciende a 430 puntos básicos en una jornada positiva para los activos argentinos.
  • Renta fija: Los bonos soberanos en dólares avanzan en promedio 0,2%.
  • Mercados internacionales: Wall Street avanza alrededor de 1% ante la baja del petróleo y la expectativa de resultados corporativos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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