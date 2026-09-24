Es oficial: los nuevos montos de AUH y asignaciones de ANSES en octubre

Asignación Universal por Hijo: $156.634 bruto ($125.307 neto en mano).

Asignación por Embarazo (AUE): $156.634 bruto ($125.307 neto en mano).

¿A cuánto ascienden los montos de Nacimiento, Adopción y Ayuda Escolar?

Las prestaciones de pago único y las asignaciones anuales de ANSES que se liquidan a los beneficiarios registrados incrementarán sus haberes de la siguiente forma:

Asignación por Nacimiento: $91.298

Asignación por Adopción: $545.845

Ayuda Escolar Anual: $88.260

AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

¿Qué requisitos imponen la retención del 20% en las asignaciones?

Para liberar el saldo retenido mensualmente de las asignaciones universales, los adultos responsables deben presentar formalmente la certificación que acredite el cumplimiento de la asistencia escolar, los controles pediátricos y el esquema de vacunación obligatorio del menor.

Calendario de cobro AUH y AUE por DNI