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Es oficial: los nuevos montos de AUH y asignaciones de ANSES en octubre

El organismo previsional adecuó el haber de las asignaciones sociales e incrementó los pagos de las prestaciones anuales y extraordinarias. Cuánto se liquida en mano tras el descuento obligatorio y cuáles son los nuevos valores para Nacimiento, Adopción y Ayuda Escolar.

Nuevos montos de AUH y asignaciones de ANSES en octubre

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La actualización fijada en un 1,7% sitúa a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo (AUE) en $156.634 brutos ($125.307 directos en mano), mientras que el beneficio por Nacimiento sube a $91.298, la Adopción a $545.845 y la Ayuda Escolar Anual escala hasta los $88.260 por alumno.

¿Cuánto cobra de bolsillo la AUH de ANSES en octubre?

La AUH otorga un total bruto de $156.634, pero la liquidez directa que recibe el titular en la cuenta bancaria es de $125.307 mensuales por cada menor. El 20% restante, equivalente a $31.327, queda retenido acumulativamente para su cobro anual tras la presentación del formulario de Libreta AUH.

¿Cuál es el monto fijado para la Asignación por Embarazo y por Hijo?

Tanto la Asignación Universal por Hijo como la Asignación por Embarazo para Protección Social equiparan sus valores mínimos para octubre de 2026, fijando los siguientes parámetros de liquidación:

  • Asignación Universal por Hijo: $156.634 bruto ($125.307 neto en mano).

  • Asignación por Embarazo (AUE): $156.634 bruto ($125.307 neto en mano).

¿A cuánto ascienden los montos de Nacimiento, Adopción y Ayuda Escolar?

Las prestaciones de pago único y las asignaciones anuales de ANSES que se liquidan a los beneficiarios registrados incrementarán sus haberes de la siguiente forma:

  • Asignación por Nacimiento: $91.298

  • Asignación por Adopción: $545.845

  • Ayuda Escolar Anual: $88.260

AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

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¿Qué requisitos imponen la retención del 20% en las asignaciones?

Para liberar el saldo retenido mensualmente de las asignaciones universales, los adultos responsables deben presentar formalmente la certificación que acredite el cumplimiento de la asistencia escolar, los controles pediátricos y el esquema de vacunación obligatorio del menor.

Calendario de cobro AUH y AUE por DNI

  • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: Lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 3: Martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 8: Martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: Miércoles 21 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES actualiza: Los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales aumentaron en octubre.
  • Nuevos valores: La AUH alcanza los $156.634 brutos ($125.307 de bolsillo) y los pagos por Nacimiento, Adopción y Ayuda Escolar también se incrementaron.
  • Retención del 20%: El saldo acumulado se libera tras presentar la Libreta AUH, acreditando controles y escolaridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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