Es oficial: los nuevos montos de AUH y asignaciones de ANSES en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cuadro tarifario que regirá en octubre de 2026 para todo el abanico de asignaciones familiares y universales.
El organismo previsional adecuó el haber de las asignaciones sociales e incrementó los pagos de las prestaciones anuales y extraordinarias. Cuánto se liquida en mano tras el descuento obligatorio y cuáles son los nuevos valores para Nacimiento, Adopción y Ayuda Escolar.
Nuevos montos de AUH y asignaciones de ANSES en octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cuadro tarifario que regirá en octubre de 2026 para todo el abanico de asignaciones familiares y universales.
La actualización fijada en un 1,7% sitúa a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo (AUE) en $156.634 brutos ($125.307 directos en mano), mientras que el beneficio por Nacimiento sube a $91.298, la Adopción a $545.845 y la Ayuda Escolar Anual escala hasta los $88.260 por alumno.
La AUH otorga un total bruto de $156.634, pero la liquidez directa que recibe el titular en la cuenta bancaria es de $125.307 mensuales por cada menor. El 20% restante, equivalente a $31.327, queda retenido acumulativamente para su cobro anual tras la presentación del formulario de Libreta AUH.
Tanto la Asignación Universal por Hijo como la Asignación por Embarazo para Protección Social equiparan sus valores mínimos para octubre de 2026, fijando los siguientes parámetros de liquidación:
Asignación Universal por Hijo: $156.634 bruto ($125.307 neto en mano).
Asignación por Embarazo (AUE): $156.634 bruto ($125.307 neto en mano).
Las prestaciones de pago único y las asignaciones anuales de ANSES que se liquidan a los beneficiarios registrados incrementarán sus haberes de la siguiente forma:
Asignación por Nacimiento: $91.298
Asignación por Adopción: $545.845
Ayuda Escolar Anual: $88.260
Para liberar el saldo retenido mensualmente de las asignaciones universales, los adultos responsables deben presentar formalmente la certificación que acredite el cumplimiento de la asistencia escolar, los controles pediátricos y el esquema de vacunación obligatorio del menor.
Calendario de cobro AUH y AUE por DNI
DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
DNI terminados en 2: Lunes 12 de octubre
DNI terminados en 3: Martes 13 de octubre
DNI terminados en 4: Miércoles 14 de octubre
DNI terminados en 5: Jueves 15 de octubre
DNI terminados en 6: Viernes 16 de octubre
DNI terminados en 7: Lunes 19 de octubre
DNI terminados en 8: Martes 20 de octubre
DNI terminados en 9: Miércoles 21 de octubre