¿Cuál es el nuevo monto del Complemento Leche de ANSES en diciembre?

Las familias con niños de hasta 3 años de edad reciben de manera automática el Complemento Leche correspondiente al Plan de los Mil Días, una prestación que sí acompaña el índice de movilidad previsional y pasa de $60.203 a $61.510 en diciembre de 2026.

Para un hogar tipo con un solo hijo menor de 3 años que percibe el 80% de la prestación básica, el ingreso neto consolidado de bolsillo asciende a $264.220, integrado por:

AUH neta en mano (80%): $130.460 .

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250 .

Complemento Leche (Plan Mil Días): $61.510.

¿Qué requisitos se exigen para cobrar el total de las asignaciones en diciembre?

Para garantizar la acreditación de todos los suplementos sin demoras ni suspensiones, los titulares deben cumplir con las condiciones administrativas establecidas por el organismo previsional:

Acreditación automática: tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche no requieren inscripción previa y se depositan en la misma fecha y cuenta bancaria que la AUH principal.

Actualización de datos: es obligatorio mantener vigente el grupo familiar y los datos de contacto en la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Límite de Tarjeta Alimentar: el refuerzo alimentario aplica exclusivamente a hijos de hasta 17 años inclusive o hijos con discapacidad sin límite de edad, y su tope máximo se alcanza a partir de los tres menores elegibles.

Calendario de cobro de AUH y Tarjeta Alimentar Diciembre 2026