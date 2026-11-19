La cuenta regresiva hacia la final de la Copa Sudamericana ya está en marcha y Boca Juniors ajusta cada detalle de su preparación en Colombia para llegar de la mejor manera al cruce decisivo del sábado 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro. Con el intenso calor de Barranquilla como uno de los principales factores a tener en cuenta, el cuerpo técnico xeneize decidió modificar parte de su logística original en territorio colombiano para favorecer la adaptación física de sus futbolistas: el plantel entrenará por la tarde, exactamente en el mismo horario en que se disputará la definición.