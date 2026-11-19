La rotura provocó una importante fuga de gas que derivó en un incendio y una posterior explosión. Las llamas alcanzaron viviendas y comercios de la zona, por lo que numerosos vecinos debieron ser evacuados mientras se desplegaba un amplio operativo de emergencia.

Según el parte difundido por Defensa Civil durante esa jornada, 21 personas fueron trasladadas a distintos centros de salud y otras recibieron asistencia en el lugar.

La empresa informó que la fuga había sido controlada y que el fuego fue extinguido durante la madrugada del sábado. En paralelo, las autoridades avanzan con la evaluación de los daños y la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades.

Inician peritajes para determinar causas y responsabilidades

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició de oficio los peritajes para determinar las causas de la explosión y el posterior incendio ocurridos el viernes en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. El organismo busca reconstruir la secuencia del siniestro, establecer posibles responsabilidades y definir si corresponde aplicar sanciones.

A través de un comunicado oficial, el ente informó que puso en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido y precisó que los resultados de los estudios técnicos quedarán a disposición de la Justicia.

"El Ente reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan", señaló el organismo en el documento.

El hecho, que provocó una víctima fatal y dejó varios heridos y vecinos afectados, generó un importante operativo de emergencia y abrió interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos en la zona.