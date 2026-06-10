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AUH con dos hijos: ANSES paga más de $345.000 en junio y ya hay fechas de cobro

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar pueden superar los $345.000 este mes. Conocé cuánto corresponde cobrar y cuándo se acredita según la terminación del DNI

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AUH con dos hijos: ANSES paga más de $345.000 en junio y ya hay fechas de cobro

AUH con dos hijos: ANSES paga más de $345.000 en junio y ya hay fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de junio de 2026 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este contexto, miles de familias recibirán junto con sus haberes mensuales el depósito correspondiente a la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica destinada a garantizar el acceso a productos de la canasta básica.

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Gracias a la combinación de ambos beneficios, una familia con dos hijos puede cobrar este mes un total de $345.190,20, según los valores vigentes establecidos para junio.

La prestación alimentaria se acredita de manera automática junto con la AUH, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio.

Cuánto cobra una familia con dos hijos por AUH en junio

Con la actualización aplicada por movilidad, el monto de la Asignación Universal por Hijo alcanza los $115.945,60 por cada menor.

De esta manera, quienes perciben la asignación por dos hijos reciben:

  • AUH por hijo: $115.945,60
  • AUH por dos hijos: $231.891,20

A esta suma se agrega el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar para familias con dos hijos, que actualmente asciende a $113.299.

Por lo tanto, el total que una familia puede cobrar durante junio es de:

$231.891,20 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $345.190,20

Se trata de uno de los montos más importantes que reciben los beneficiarios de programas sociales durante este mes.

Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la cobran

La Tarjeta Alimentar forma parte de la política alimentaria impulsada por el Gobierno nacional y está dirigida a familias en situación de vulnerabilidad.

El beneficio alcanza a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años.
  • Personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Familias con hijos con discapacidad que perciben la AUH, sin límite de edad.

La acreditación se realiza automáticamente junto con el pago habitual de la asignación, por lo que los beneficiarios no necesitan inscribirse ni presentar documentación adicional.

Calendario de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar de junio 2026

ANSES confirmó que los pagos se efectúan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 15 de junio
  • DNI terminados en 6: 16 de junio
  • DNI terminados en 7: 17 de junio
  • DNI terminados en 8: 18 de junio
  • DNI terminados en 9: 19 de junio

Los depósitos se realizan en la misma cuenta bancaria donde se percibe la Asignación Universal por Hijo.

Tarjeta alimentar

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en junio

Los montos de la prestación alimentaria continúan vigentes sin modificaciones y varían según la composición del grupo familiar.

Los valores establecidos para junio son:

  • Asignación por Embarazo: $72.250
  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425

Estas sumas se depositan de manera conjunta con la prestación principal y representan un complemento fundamental para afrontar los gastos vinculados a la alimentación.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar el día exacto de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También es posible consultar el calendario completo desde los canales oficiales del organismo y revisar la sección "Mis Cobros", donde figura el detalle actualizado de cada prestación.

Con el inicio del cronograma de junio, miles de familias ya comenzaron a recibir los depósitos correspondientes a la AUH y la Tarjeta Alimentar, una combinación de beneficios que permite superar los $345.000 para quienes tienen dos hijos a cargo.

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