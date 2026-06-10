Ni bono ni aguinaldo: el beneficio de ANSES que llega a casi $450.000

En junio, los valores vigentes son los siguientes:

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06

Tarjeta Alimentar: $72.250

De esta manera, el total que se acredita durante el mes alcanza los $449.780,06.

Los pagos se depositan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra habitualmente la prestación, sin necesidad de realizar trámites extras ante ANSES.

Calendario de pagos AUH Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Por qué no cobran aguinaldo

Muchas familias consultan durante junio si recibirán un pago adicional por el medio aguinaldo. Sin embargo, ANSES aclaró que la AUH y la Tarjeta Alimentar no están incluidas dentro del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Esto ocurre porque ambas prestaciones forman parte de programas de asistencia social y no de ingresos laborales o jubilatorios.

Por lo tanto, el aguinaldo solamente corresponde a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

La prestación alimentaria continúa depositándose junto con la AUH y sus montos varían según la composición familiar.

Los valores vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Asignación por Embarazo: $72.250

La acreditación se realiza de forma automática y no requiere inscripción previa para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

Calendario de pagos de AUH en junio

ANSES informó que el cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas son:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con el aumento de junio y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, un grupo de familias alcanzará ingresos cercanos a los $450.000, convirtiéndose en uno de los montos más elevados dentro de las prestaciones sociales vigentes.