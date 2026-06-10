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Ni bono ni aguinaldo: el beneficio de ANSES que llega a casi $450.000

Mientras jubilados y trabajadores esperan el aguinaldo, algunas familias alcanzarán casi $450.000 en junio con prestaciones de ANSES. Quiénes cobran este monto y cómo se compone el beneficio.

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AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos de junio de 2026 y confirmó un aumento del 2,58% para las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad. Gracias a esta actualización, algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán percibir cerca de $450.000 durante este mes.

Leé también Monto total de la AUH: el dato de ANSES sobre cuánto se cobra por hijo con el aumento
Monto total de la AUH: el dato de ANSES sobre cuánto se cobra por hijo con el aumento

Se trata de uno de los ingresos más importantes dentro de las prestaciones sociales que administra el organismo. El monto surge de la combinación de la asignación mensual y la Tarjeta Alimentar, que continúa vigente para los sectores más vulnerables.

Aunque junio es el mes en el que jubilados y trabajadores cobran el aguinaldo, ANSES recordó que los titulares de la AUH no reciben este adicional, ya que la prestación no tiene carácter salarial ni previsional.

Quiénes cobran casi $450.000 en junio

El monto corresponde a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo por discapacidad y, además, reciben la Tarjeta Alimentar.

En junio, los valores vigentes son los siguientes:

  • AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06
  • Tarjeta Alimentar: $72.250

De esta manera, el total que se acredita durante el mes alcanza los $449.780,06.

Los pagos se depositan automáticamente en la misma cuenta donde se cobra habitualmente la prestación, sin necesidad de realizar trámites extras ante ANSES.

Calendario de pagos AUH
Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Aumento de la AUH de ANSES en junio: fijan los montos oficiales por hijo.

Por qué no cobran aguinaldo

Muchas familias consultan durante junio si recibirán un pago adicional por el medio aguinaldo. Sin embargo, ANSES aclaró que la AUH y la Tarjeta Alimentar no están incluidas dentro del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Esto ocurre porque ambas prestaciones forman parte de programas de asistencia social y no de ingresos laborales o jubilatorios.

Por lo tanto, el aguinaldo solamente corresponde a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

La prestación alimentaria continúa depositándose junto con la AUH y sus montos varían según la composición familiar.

Los valores vigentes son:

  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425
  • Asignación por Embarazo: $72.250

La acreditación se realiza de forma automática y no requiere inscripción previa para quienes ya cumplen con los requisitos establecidos.

Calendario de pagos de AUH en junio

ANSES informó que el cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas son:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con el aumento de junio y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, un grupo de familias alcanzará ingresos cercanos a los $450.000, convirtiéndose en uno de los montos más elevados dentro de las prestaciones sociales vigentes.

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