Buenas noticias para estudiantes: ANSES paga hasta $105.000 y ya hay fechas

Sin embargo, el monto final que recibirá cada beneficiario dependerá de la línea de beca y de la aplicación o no de retenciones.

Cobro de hasta $105.000

Los estudiantes avanzados de carreras universitarias y terciarias, así como quienes cursan Enfermería, percibirán el monto completo de las tres cuotas acumuladas.

En estos casos, el cálculo es simple:

Marzo: $35.000

Abril: $35.000

Mayo: $35.000

Total a cobrar en junio: $105.000.

Cobro de $84.000 con retención

Para los estudiantes ingresantes del nivel superior y para quienes forman parte de la línea Progresar Obligatorio, se aplica una retención mensual del 20%.

De esta manera, cada cuota queda reducida a $28.000 netos:

Marzo: $28.000

Abril: $28.000

Mayo: $28.000

Total a cobrar en junio: $84.000.

El dinero retenido se acumula y puede recuperarse al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite su condición de alumno regular.

Becas_Progresar

Calendario de pago de Becas Progresar en junio de 2026

Los depósitos se realizarán según la terminación del DNI y serán acreditados directamente en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios.

Las fechas establecidas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

15 de junio: sin pagos por feriado nacional

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

El cronograma tendrá una interrupción por el feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes y continuará normalmente al día siguiente.

Cómo consultar si la beca fue aprobada

Los estudiantes que aún no saben si su solicitud fue aceptada pueden realizar la consulta a través de distintos canales oficiales.

Mi Argentina

Desde la aplicación o la plataforma web es posible revisar el estado de la beca y verificar si figura como aprobada, rechazada o en evaluación.

Mi ANSES

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios pueden acceder a la sección “Mis Cobros” para comprobar si ya tienen una fecha de pago asignada.

Certificación Negativa

Otra alternativa consiste en consultar la Certificación Negativa de ANSES. Si aparece una referencia al programa Progresar, esto indica que el beneficio fue otorgado.

Portal oficial de Progresar

El sitio oficial del programa también permite conocer novedades sobre cada trámite y verificar el estado de la inscripción.

Qué ocurre si la solicitud sigue en evaluación

Las autoridades educativas aclararon que las postulaciones que aún figuran "en evaluación" no pierden la posibilidad de cobrar.

Una vez finalizado el proceso de validación académica y socioeconómica, los pagos comenzarán a liquidarse de manera automática. En esos casos, los estudiantes también podrán recibir las cuotas acumuladas correspondientes a los meses anteriores.

Por este motivo, se recomienda revisar periódicamente los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con la aprobación de la beca y la fecha de acreditación de los haberes.