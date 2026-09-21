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AUH y jubilaciones suben en octubre: ANSES confirmó las cifras exactas y los totales de cobro

El organismo previsional oficializó la actualización de haberes para el décimo mes del año en base a la inflación de agosto. Con la entrada en vigencia del nuevo piso salarial y los montos ajustados para las asignaciones universales, se fijan las cifras definitivas que percibirán los beneficiarios en sus cuentas bancarias.

AUH y jubilaciones de ANSES suben en octubre: confirmaron las cifras exactas y los totales de cobro

AUH y jubilaciones de ANSES suben en octubre: confirmaron las cifras exactas y los totales de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el incremento del 1,7% en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones familiares para octubre de 2026, tomando como base la inflación de agosto. Con este reajuste oficial, la jubilación mínima alcanzará los $435.919,96 de haber base, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $156.634 por cada hijo ($125.307 de cobro neto directo en mano).

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El haber mínimo de los jubilados registrará un incremento directo de $7.286,76 sobre la base vigente en septiembre ($428.633,20). A la espera de la oficialización de un eventual bono extraordinario, el ingreso garantizado se eleva a $435.919,96. Por su parte, la AUH acreditará un 80% de forma mensual ($125.307), mientras que el 20% restante ($31.327) permanecerá retenido por el organismo previsional hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal al cierre del ciclo lectivo.

¿Cuánto cobran los jubilados y la AUH en octubre de 2026?

Los montos fijados de acuerdo a la escala actualizada por movilidad quedan desglosados de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $435.919,96

  • Jubilación máxima: $2.933.328,56

  • AUH (valor total): $156.634

  • AUH (monto neto de bolsillo - 80%): $125.307

  • Retención mensual de la AUH (20%): $31.327

¿Qué pasa con el bono de $70.000 para los jubilados?

Si el Gobierno nacional dispone el pago de un refuerzo de ingresos equivalente al aplicado en meses anteriores, la escala total de cobro para el sector previsional cambiará de la siguiente manera:

  • Haber básico sin refuerzo: $435.919,96

  • Monto del bono extraordinario: $70.000

  • Ingreso total consolidado con bono: $505.919,96

Cabe remarcar que la cifra de $435.919,96 constituye el piso previsional obligatorio y garantizado sin depender de resoluciones complementarias.

¿Cómo se calcula el monto neto de la AUH de ANSES?

El cálculo del dinero en mano para la Asignación Universal por Hijo se realiza descontando la retención establecida por la normativa vigente:

  • Se aplica la actualización de la movilidad del 1,7% sobre el bruto anterior.

  • Se toma la cifra bruta estipulada de $156.634.

  • Se realiza la liquidación mensual directa sobre el 80% del valor, equivalente a $125.307 por cada menor a cargo.

  • El 20% restante se acumula mensualmente para abonarse tras la entrega y validación de la certificación escolar y sanitaria.

¿Cuándo cobran los jubilados y titulares de AUH según el DNI?

El cronograma tentativo de pagos se distribuye conforme al último número del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI finalizados en 0: lunes 12 de octubre

  • DNI finalizados en 1: martes 13 de octubre

  • DNI finalizados en 2: miércoles 14 de octubre

  • DNI finalizados en 3: jueves 15 de octubre

  • DNI finalizados en 4: viernes 16 de octubre

  • DNI finalizados en 5: lunes 19 de octubre

  • DNI finalizados en 6: martes 20 de octubre

  • DNI finalizados en 7: miércoles 21 de octubre

  • DNI finalizados en 8: jueves 22 de octubre

  • DNI finalizados en 9: viernes 23 de octubre

En pocas palabras

  • Haberes de ANSES: Jubilaciones y AUH aumentan un 1,7% en octubre por inflación de agosto.
  • Mínimos confirmados: Jubilación mínima será de $435.919,96 y la AUH $156.634.
  • Fechas de cobro: Cronograma de pagos se publicará según terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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