AUH y jubilaciones suben en octubre: ANSES confirmó las cifras exactas y los totales de cobro

Haber básico sin refuerzo: $435.919,96

Monto del bono extraordinario: $70.000

Ingreso total consolidado con bono: $505.919,96

Cabe remarcar que la cifra de $435.919,96 constituye el piso previsional obligatorio y garantizado sin depender de resoluciones complementarias.

¿Cómo se calcula el monto neto de la AUH de ANSES?

El cálculo del dinero en mano para la Asignación Universal por Hijo se realiza descontando la retención establecida por la normativa vigente:

Se aplica la actualización de la movilidad del 1,7% sobre el bruto anterior.

Se toma la cifra bruta estipulada de $156.634.

Se realiza la liquidación mensual directa sobre el 80% del valor, equivalente a $125.307 por cada menor a cargo.

El 20% restante se acumula mensualmente para abonarse tras la entrega y validación de la certificación escolar y sanitaria.

¿Cuándo cobran los jubilados y titulares de AUH según el DNI?

El cronograma tentativo de pagos se distribuye conforme al último número del Documento Nacional de Identidad del titular: