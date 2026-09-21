Cómo quedó Boca en la tabla anual tras ganarle a San Lorenzo y qué necesita para ir a la Copa Libertadores 2027

Cuántos puntos le faltan a Boca en las últimas fechas del Torneo Clausura

Teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos, al sumar 47 unidades en el casillero actual, el elenco conducido por Arruabarrena necesitará sacar al menos 10 de los 18 puntos restantes en las seis fechas finales del Torneo Clausura. De todas maneras, la definición dependerá de la regularidad que mantengan sus rivales directos en la tabla acumulada.

Al margen de la sumatoria de unidades, el club de la Ribera sostiene otras dos alternativas para sellar su clasificación directa: consagrarse campeón del Torneo Clausura o levantar la Copa Argentina, certamen en el cual ya está instalado en cuartos de final, instancia donde se medirá ante Racing Club.

En este marco, existe un factor clave a considerar: el ganador del torneo doméstico y el de la Copa Argentina liberan su cupo obtenido por tabla anual. Sin embargo, a diferencia de temporadas pasadas en las que el puntero de la Liga solía liderar la general (como ocurrió con River en 2023 o Vélez en 2024), el sistema de disputa mediante playoffs incrementa las probabilidades de que el campeón no termine necesariamente en los puestos más altos de la tabla anual, tal como sucedió con la consagración de Platense.