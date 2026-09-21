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Cómo quedó Boca en la tabla anual tras ganarle a San Lorenzo y qué necesita para ir a la Copa Libertadores 2027

Tras vencer 2-0 a San Lorenzo, Boca quedó segundo en la tabla anual. Repasá los puntos que necesita para ir a la Libertadores 2027.

Cómo quedó Boca en la tabla anual tras ganarle a San Lorenzo y qué necesita para ir a la Copa Libertadores 2027

Mientras sostiene su ilusión en las instancias decisivas de la Copa Sudamericana, Boca Juniors no pierde de vista su planificación para el próximo año. Asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027 representa el gran objetivo que se le presenta a Rodolfo Arruabarrena, una meta que corre en paralelo con la necesidad manifestada por el propio entrenador de "salir campeones de algo" en lo que resta del semestre.

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La tabla acumulada de la temporada es la vía principal que tiene el conjunto de la Ribera para disputar nuevamente el torneo más prestigioso del continente. La reciente victoria por 2-0 en el clásico frente a San Lorenzo impulsó al Xeneize al segundo puesto de la tabla general, posicionándolo en zona de clasificación directa, aunque cuenta con un partido más disputado que sus inmediatos perseguidores en una pelea sumamente reñida.

Cómo están las posiciones en la tabla anual y quiénes pelean con Boca

Con el triunfo en el Bajo Flores, el equipo de la Ribera alcanzó la línea de los 47 puntos, igualando la marca de Argentinos Juniors —que ocupa el tercer escalón del podio por tener peor diferencia de gol— y quedando dos unidades por encima de Vélez Sarsfield. El Fortín, que marcha cuarto en la general, recibe a Tigre y, en caso de sumar de a tres, desplazará temporalmente al Xeneize hacia la tercera ubicación.

Tomando como parámetro el torneo del año pasado —de formato similar al actual—, Argentinos Juniors selló su boleto internacional ubicándose tercero con 57 unidades. Por ende, para asegurar la clasificación a la Libertadores 2027 sin pasar sobresaltos, se proyecta que Boca necesitará alcanzar como mínimo ese piso de 57 puntos, cifra que representa el 60% de las unidades en disputa durante la temporada.

Cuántos puntos le faltan a Boca en las últimas fechas del Torneo Clausura

Teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos, al sumar 47 unidades en el casillero actual, el elenco conducido por Arruabarrena necesitará sacar al menos 10 de los 18 puntos restantes en las seis fechas finales del Torneo Clausura. De todas maneras, la definición dependerá de la regularidad que mantengan sus rivales directos en la tabla acumulada.

Al margen de la sumatoria de unidades, el club de la Ribera sostiene otras dos alternativas para sellar su clasificación directa: consagrarse campeón del Torneo Clausura o levantar la Copa Argentina, certamen en el cual ya está instalado en cuartos de final, instancia donde se medirá ante Racing Club.

En este marco, existe un factor clave a considerar: el ganador del torneo doméstico y el de la Copa Argentina liberan su cupo obtenido por tabla anual. Sin embargo, a diferencia de temporadas pasadas en las que el puntero de la Liga solía liderar la general (como ocurrió con River en 2023 o Vélez en 2024), el sistema de disputa mediante playoffs incrementa las probabilidades de que el campeón no termine necesariamente en los puestos más altos de la tabla anual, tal como sucedió con la consagración de Platense.

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