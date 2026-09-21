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AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: definieron la escala completa de cobro para las familias

El esquema unificado de asistencia social consolida el impacto del aumento del 1,7% junto con el subsidio alimentario directo. Las familias registradas podrán verificar las escalas combinadas que se depositarán automáticamente según la cantidad de hijos a cargo.

AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: confirman la escala completa de cobro para las familias

AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: confirman la escala completa de cobro para las familias

La ANSES y el Ministerio de Capital Humano definieron el esquema de cobro conjunto para las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar en octubre de 2026. Con el aumento del 1,7% aplicado a las asignaciones familiares, el cobro en mano directo de la AUH asciende a $125.307 ($156.634 brutos), cifra que se suma automáticamente a la Prestación Alimentar para alcanzar un tope acumulado de hasta $274.732 de bolsillo para hogares con tres o más hijos.

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La Tarjeta Alimentar se acredita sin necesidad de trámites previos a los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo. Los montos se liquidan según la cantidad de menores a cargo e ingresan en la misma cuenta bancaria donde el titular percibe sus haberes mensuales.

¿Cuánto cobra en total una familia por AUH y Tarjeta Alimentar?

El ingreso consolidado de bolsillo que recibirán los titulares según el número de hijos a su cargo se desglosa a continuación:

  • Familias con 1 hijo: $125.307 (AUH neto) + $72.250 (Alimentar) = $197.557 de cobro en mano.

  • Familias con 2 hijos: $250.614 (AUH neto) + $113.299 (Alimentar) = $363.913 de cobro en mano.

  • Familias con 3 o más hijos: $375.921 (tres AUH neto) + $149.425 (Alimentar) = $525.346 de cobro en mano.

¿Qué requisitos hay para cobrar la Tarjeta Alimentar con la AUH?

La asignación del complemento nutricional se efectúa de manera directa mediante cruce de datos del organismo:

  • Cobrar la Asignación Universal por Hijo con menores de hasta 17 años inclusive.

  • Ser titular de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

  • Percibir una AUH por hijo con discapacidad, régimen donde no opera el límite de edad.

  • Mantener actualizados los datos del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.

¿Cuánto retiene ANSES del haber de la AUH cada mes?

Por cada asignación mensual otorgada, la ANSES aplica una deducción temporal del 20% acumulativa hasta fin de año:

  • Monto bruto asignado: $156.634

  • Abono inmediato efectivo en cuenta (80%): $125.307

  • Monto acumulado retenido por mes (20%): $31.327

El importe retenido se libera en un único pago al año siguiente tras acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia regular a la escuela mediante el formulario de la Libreta AUH.

¿Cuáles son las fechas de cobro de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre?

Las fechas asignadas para la percepción unificada de la asignación y la tarjeta son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 1: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 2: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 6: martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 7: miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre

  • DNI terminados en 9: viernes 23 de octubre

En pocas palabras

  • Cobro unificado: La ANSES confirmó el pago conjunto de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre.
  • Montos actualizados: Familias recibirán hasta $525.346 según cantidad de hijos y aumento del 1,7%.
  • Sin trámites: La Prestación Alimentar se acredita automáticamente junto a la AUH.
Resumen generado por Thinkindot AI
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