AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2026: definieron la escala completa de cobro para las familias

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Cobrar la Asignación Universal por Hijo con menores de hasta 17 años inclusive.
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Ser titular de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
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Percibir una AUH por hijo con discapacidad, régimen donde no opera el límite de edad.
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Mantener actualizados los datos del grupo familiar en la plataforma Mi ANSES.
¿Cuánto retiene ANSES del haber de la AUH cada mes?
Por cada asignación mensual otorgada, la ANSES aplica una deducción temporal del 20% acumulativa hasta fin de año:
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Monto bruto asignado: $156.634
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Abono inmediato efectivo en cuenta (80%): $125.307
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Monto acumulado retenido por mes (20%): $31.327
El importe retenido se libera en un único pago al año siguiente tras acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia regular a la escuela mediante el formulario de la Libreta AUH.
¿Cuáles son las fechas de cobro de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre?
Las fechas asignadas para la percepción unificada de la asignación y la tarjeta son las siguientes:
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DNI terminados en 0: lunes 12 de octubre
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DNI terminados en 1: martes 13 de octubre
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DNI terminados en 2: miércoles 14 de octubre
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DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre
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DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre
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DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre
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DNI terminados en 6: martes 20 de octubre
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DNI terminados en 7: miércoles 21 de octubre
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DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre
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DNI terminados en 9: viernes 23 de octubre