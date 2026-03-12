AUH y SUAF de ANSES: cómo cobrar el extra escolar de $85.000

Para acceder al pago es necesario presentar el Certificado de Escolaridad, un documento que acredita que el niño o adolescente asiste a una institución educativa reconocida.

El trámite puede realizarse de dos maneras:

A través de Mi ANSES , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social

De forma presencial en una oficina del organismo, sin necesidad de solicitar turno

Una vez presentada la documentación, el organismo procesa la información y el pago suele acreditarse dentro de un plazo aproximado de 60 días.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

El beneficio está dirigido a familias que perciben prestaciones dentro del sistema de asignaciones.

Los principales requisitos para acceder son:

Cobrar Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignación familiar del SUAF

Tener hijos que asistan a educación inicial, primaria o secundaria

Presentar el Certificado de Escolaridad

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio puede otorgarse sin límite de edad siempre que se acredite la asistencia a una institución educativa o a programas de formación y rehabilitación.

Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026

Además del beneficio escolar, las familias que cobran AUH reciben en marzo un monto actualizado por movilidad.

El valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se ubica en $132.814. Sin embargo, el sistema de ANSES deposita cada mes el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta con los controles de salud y educación.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461, y se paga en su totalidad sin retenciones mensuales.

Cuándo se cobra AUH y SUAF en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para asignaciones se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas previstas para marzo son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los depósitos alcanzan tanto a titulares de AUH como a beneficiarios del sistema SUAF.

Por qué ANSES solicita el Certificado de Escolaridad

El Certificado de Escolaridad es un requisito clave dentro del sistema de asignaciones familiares administrado por ANSES.

A través de este documento, el organismo verifica que los niños y adolescentes asisten regularmente a la escuela, una condición necesaria para acceder a determinados beneficios sociales.

El control forma parte de las políticas destinadas a promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y asegurar que las asignaciones acompañen el proceso de formación de los menores.