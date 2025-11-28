En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Beneficios de fin de año

Aumento más bono y aguinaldo de ANSES: quiénes cobran entre $427.000 y $3.400.000 en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos finales que pagará antes de fin de año. Todas las cifras de cada prestación.

Quiénes cobran de ANSES entre $427.000 y $3.400.000 en el último mes del año (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cerrará el año con un paquete de pagos que incluye aumento por movilidad, medio aguinaldo y, en el caso de las prestaciones mínimas, un bono extraordinario de $70.000. Con estas actualizaciones, diciembre se convierte en uno de los meses de mayor impacto económico para jubilados y beneficiarios de pensiones.

A continuación, los montos finales que se acreditarán en diciembre, según cada tipo de prestación.

Jubilación mínima

Los jubilados que perciben la mínima recibirán los tres componentes: haber mensual actualizado, medio aguinaldo y bono extraordinario.

  • Haber mensual: $340.746,35

  • Aguinaldo: $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $581.119,35

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Al igual que los jubilados mínimos, quienes cobran la PUAM también accederán al refuerzo de $70.000.

  • Haber mensual: $272.597,08

  • Aguinaldo: $136.298,54

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $478.895,62

El Gobierno confirma el BONO para JUBILADOS de ANSES en diciembre 2025

PNC por invalidez o vejez

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez también estarán alcanzadas por el bono y el medio aguinaldo.

  • Haber mensual: $238.522,45

  • Aguinaldo: $119.261,22

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $427.783,67

PNC Madre de Siete Hijos

Esta prestación, equivalente a la jubilación mínima, recibe el mismo esquema de aumentos y suplementos.

  • Haber mensual: $340.746,35

  • Aguinaldo: $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $581.119,35

Jubilación máxima (sin bono)

Quienes perciben el haber máximo no reciben el refuerzo extraordinario, pero sí cobran el aumento y el medio aguinaldo.

  • Haber mensual: $2.293.160

  • Aguinaldo: $1.146.580

  • Total a cobrar: $3.439.740

