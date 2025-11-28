Aumento más bono y aguinaldo de ANSES: quiénes cobran entre $427.000 y $3.400.000 en diciembre

Haber mensual: $272.597,08

Aguinaldo: $136.298,54

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $478.895,62

PNC por invalidez o vejez

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez también estarán alcanzadas por el bono y el medio aguinaldo.

Haber mensual: $238.522,45

Aguinaldo: $119.261,22

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $427.783,67

PNC Madre de Siete Hijos

Esta prestación, equivalente a la jubilación mínima, recibe el mismo esquema de aumentos y suplementos.

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo: $170.373

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $581.119,35

Jubilación máxima (sin bono)

Quienes perciben el haber máximo no reciben el refuerzo extraordinario, pero sí cobran el aumento y el medio aguinaldo.