Aumento más bono y aguinaldo de ANSES: quiénes cobran entre $427.000 y $3.400.000 en diciembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos finales que pagará antes de fin de año. Todas las cifras de cada prestación.
Quiénes cobran de ANSES entre $427.000 y $3.400.000 en el último mes del año (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cerrará el año con un paquete de pagos que incluye aumento por movilidad, medio aguinaldo y, en el caso de las prestaciones mínimas, un bono extraordinario de $70.000. Con estas actualizaciones, diciembre se convierte en uno de los meses de mayor impacto económico para jubilados y beneficiarios de pensiones.