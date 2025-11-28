ANSES confirmó cambios que impactarán de manera directa los jubilados y en el refuerzo de fin de año. El Gobierno aplicará un aumento del 2,34%, que se combinará con el bono extraordinario de $70.000 y con la segunda cuota del aguinaldo.
Un ajuste confirmado por ANSES redefine quiénes podrán acceder al bono extraordinario de diciembre para jubilados. Los nuevos montos, topes actualizados y el impacto en la mínima generan uno de los pagos más altos del año sin perder el misterio sobre el requisito decisivo.
El Gobierno confirma el BONO para JUBILADOS de ANSES en diciembre 2025
Este esquema modifica los ingresos de millones de personas y determina quiénes recibirán el total del refuerzo y quiénes accederán solo a un pago proporcional. La clave estará en el nuevo tope definido por ANSES, que funcionará como referencia única para diciembre.
Con estos ajustes, la jubilación mínima se convierte en el parámetro central del mes, ya que de ella dependerá el acceso al monto completo del bono y a las diferencias que se aplicarán para los haberes medios. A continuación, ANSES detalla los nuevos valores y requisitos.
El bono extraordinario de $70.000 se pagará en su totalidad a quienes perciban la jubilación mínima, que en diciembre queda fijada en $340.879,59. Con el refuerzo incluido, el total asciende a $410.879,59 y llega a $581.319,38 cuando se suma el aguinaldo.
Quienes cobren entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar ese máximo. Si el haber supera dicha cifra, no se paga bono, ya que ANSES solo lo aplica para los niveles más bajos.
ANSES confirmó los valores que se acreditarán en diciembre para cada prestación:
Jubilación mínima: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Total: $410.879,59
Con aguinaldo: $581.319,38
Otros montos relevantes:
PUAM: $479.055,50
PNC por invalidez o vejez: $427.923,56
Madres de 7 hijos: $581.319,38
Jubilación máxima: $3.440.695,38 (sin bono)
El aumento del 2,34% se suma al bono y al aguinaldo, generando uno de los pagos más altos del año, aunque con variaciones según el nivel de ingresos. Diciembre concentra históricamente medidas de alivio económico, por lo que la combinación de aumentos y refuerzos adquiere mayor relevancia.
Sin embargo, quienes superen el tope establecido no accederán a ningún monto adicional, lo que vuelve a situar el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los haberes medios frente al costo de vida.
ANSES confirmó las fechas oficiales de acreditación:
Jubilados con haberes mínimos
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores a la mínima
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
PNC
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre