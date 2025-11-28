El Gobierno confirma el BONO para JUBILADOS de ANSES en diciembre 2025

Quienes cobren entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar ese máximo. Si el haber supera dicha cifra, no se paga bono, ya que ANSES solo lo aplica para los niveles más bajos.

Cómo queda la jubilación mínima y qué montos finales se pagan

ANSES confirmó los valores que se acreditarán en diciembre para cada prestación:

Jubilación mínima: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Total: $410.879,59

Con aguinaldo: $581.319,38

Otros montos relevantes:

PUAM: $479.055,50

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

Madres de 7 hijos: $581.319,38

Jubilación máxima: $3.440.695,38 (sin bono)

Qué cambia para jubilados y qué implica el aumento del 2,34%

El aumento del 2,34% se suma al bono y al aguinaldo, generando uno de los pagos más altos del año, aunque con variaciones según el nivel de ingresos. Diciembre concentra históricamente medidas de alivio económico, por lo que la combinación de aumentos y refuerzos adquiere mayor relevancia.

Sin embargo, quienes superen el tope establecido no accederán a ningún monto adicional, lo que vuelve a situar el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los haberes medios frente al costo de vida.

Calendario de pagos ANSES para jubilados y PNC en diciembre 2025

ANSES confirmó las fechas oficiales de acreditación:

Jubilados con haberes mínimos

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

PNC