Previsional
Gobierno
Bono
BUENA NOTICIA

El Gobierno confirma el BONO para JUBILADOS de ANSES en diciembre 2025

Un ajuste confirmado por ANSES redefine quiénes podrán acceder al bono extraordinario de diciembre para jubilados. Los nuevos montos, topes actualizados y el impacto en la mínima generan uno de los pagos más altos del año sin perder el misterio sobre el requisito decisivo.

ANSES confirmó cambios que impactarán de manera directa los jubilados y en el refuerzo de fin de año. El Gobierno aplicará un aumento del 2,34%, que se combinará con el bono extraordinario de $70.000 y con la segunda cuota del aguinaldo.

Jubilaciones 2026: el Gobierno reemplaza el método de cálculo y promete haberes más altos

Este esquema modifica los ingresos de millones de personas y determina quiénes recibirán el total del refuerzo y quiénes accederán solo a un pago proporcional. La clave estará en el nuevo tope definido por ANSES, que funcionará como referencia única para diciembre.

Con estos ajustes, la jubilación mínima se convierte en el parámetro central del mes, ya que de ella dependerá el acceso al monto completo del bono y a las diferencias que se aplicarán para los haberes medios. A continuación, ANSES detalla los nuevos valores y requisitos.

Quiénes pueden cobrar el bono completo según ANSES

jubilados-aguinaldo
El bono extraordinario de $70.000 se pagará en su totalidad a quienes perciban la jubilación mínima, que en diciembre queda fijada en $340.879,59. Con el refuerzo incluido, el total asciende a $410.879,59 y llega a $581.319,38 cuando se suma el aguinaldo.

Quienes cobren entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar ese máximo. Si el haber supera dicha cifra, no se paga bono, ya que ANSES solo lo aplica para los niveles más bajos.

Cómo queda la jubilación mínima y qué montos finales se pagan

ANSES confirmó los valores que se acreditarán en diciembre para cada prestación:

  • Jubilación mínima: $340.879,59

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total: $410.879,59

  • Con aguinaldo: $581.319,38

Otros montos relevantes:

  • PUAM: $479.055,50

  • PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

  • Madres de 7 hijos: $581.319,38

  • Jubilación máxima: $3.440.695,38 (sin bono)

Qué cambia para jubilados y qué implica el aumento del 2,34%

El aumento del 2,34% se suma al bono y al aguinaldo, generando uno de los pagos más altos del año, aunque con variaciones según el nivel de ingresos. Diciembre concentra históricamente medidas de alivio económico, por lo que la combinación de aumentos y refuerzos adquiere mayor relevancia.

Sin embargo, quienes superen el tope establecido no accederán a ningún monto adicional, lo que vuelve a situar el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los haberes medios frente al costo de vida.

Calendario de pagos ANSES para jubilados y PNC en diciembre 2025

ANSES confirmó las fechas oficiales de acreditación:

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

PNC

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

