Ayuda Escolar 2026: ANSES confirma el monto para este año

¿Cómo se hace el trámite de la Ayuda Escolar 2026?

La gestión es gratuita y digital, y se realiza a través de Mi ANSES. Los pasos son: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección “Hijos”, seleccionar “Presentar certificado escolar”, generar el formulario, imprimirlo, llevarlo a la escuela para su firma y volver a cargarlo en la misma plataforma. Una vez validado, el pago queda habilitado.

¿Cuál es la fecha límite para presentar el Certificado Escolar?

La fecha clave es el 31 de diciembre. ANSES remarca que el certificado debe presentarse antes de ese día para cobrar la Ayuda Escolar 2026. Si no se cumple con el plazo, el beneficio no se liquida, incluso si el menor cumple con todos los requisitos educativos.