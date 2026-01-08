Ayuda Escolar 2026: ANSES confirma el monto para este año

En vivo Radio La Red
Previsional
Ayuda escolar
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES activa la Ayuda Escolar 2026 y define el monto por hijo, los requisitos y el plazo límite para presentar el certificado. El beneficio alcanza a familias que cobran AUH y asignaciones familiares.

ANSES puso en marcha la Ayuda Escolar Anual 2026, un refuerzo económico destinado a acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo. El beneficio está dirigido a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, y requiere la presentación del certificado dentro de los plazos establecidos por el organismo.

Con los valores vigentes para este año, el monto de la Ayuda Escolar asciende a $85.000 por hijo, suma destinada a cubrir parte de los gastos de útiles, mochilas, uniformes y materiales educativos. El pago se realiza una vez al año y se acredita tras la validación del certificado escolar correspondiente.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026 de ANSES?

Pueden acceder titulares de AUH y asignaciones familiares cuyos hijos cumplan condiciones de edad y escolaridad. Para hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad y pueden concurrir a escuelas especiales, centros de rehabilitación o espacios educativos reconocidos.

¿Cuál es el monto de la Ayuda Escolar 2026?

El monto vigente confirmado por ANSES para 2026 es de $85.000 por hijo. Se paga una vez al año y está destinado a acompañar el inicio del ciclo lectivo. Para cobrarlo es obligatorio presentar el Certificado Escolar, trámite que debe realizarse incluso si el beneficio se percibió en años anteriores.

¿Cómo se hace el trámite de la Ayuda Escolar 2026?

La gestión es gratuita y digital, y se realiza a través de Mi ANSES. Los pasos son: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección “Hijos”, seleccionar “Presentar certificado escolar”, generar el formulario, imprimirlo, llevarlo a la escuela para su firma y volver a cargarlo en la misma plataforma. Una vez validado, el pago queda habilitado.

¿Cuál es la fecha límite para presentar el Certificado Escolar?

La fecha clave es el 31 de diciembre. ANSES remarca que el certificado debe presentarse antes de ese día para cobrar la Ayuda Escolar 2026. Si no se cumple con el plazo, el beneficio no se liquida, incluso si el menor cumple con todos los requisitos educativos.

