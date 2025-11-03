En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Banco Nación
Banco Provincia
GRAN OPORTUNIDAD

Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados de ANSES: cómo solicitarlos

ANSES y los bancos Nación y Provincia impulsan nuevas líneas de financiamiento para jubilados. Con beneficios exclusivos y gestión digital, esta propuesta redefine el acceso al crédito para personas mayores en todo el país.

Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados de ANSES: cómo solicitarlos

Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados de ANSES: cómo solicitarlos

ANSES créditos para jubilados y la banca pública reconfiguran el acceso al financiamiento para adultos mayores en 2025, con montos que alcanzan hasta $50 millones, tasas reducidas y devolución en hasta 72 meses. La oferta busca cubrir la demanda tras la pausa en los préstamos de ANSES, ofreciendo alternativas formales y con respaldo bancario.

Leé también AUH, SUAF y jubilados de ANSES: los grupos que podrán pedir créditos millonarios
AUH, SUAF y jubilados: los grupos que podrán pedir créditos millonarios

Las principales entidades que participan son Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad, que habilitaron líneas específicas para beneficiarios previsionales, con procesos simples, débito automático y límites de afectación de ingreso controlados. Estas opciones están diseñadas para uso libre: pagos de servicios, salud, refacción del hogar o cancelación de deudas.

Los préstamos se posicionan como una herramienta formal para que jubilados mantengan liquidez, optimicen gastos y planifiquen compras relevantes sin recurrir a financiamiento informal. La prioridad es garantizar estabilidad en las cuotas y reglas claras para proteger el ingreso mensual.

Quiénes pueden acceder a los créditos para jubilados ANSES

Pueden solicitar los préstamos jubilados y pensionados que perciben haberes en las entidades bancarias que habilitan cada línea. En el caso del Banco Provincia, también se incluyen beneficiarios del IPS y otras cajas previsionales provinciales.

Los bancos solicitan validación de identidad, ingresos y control de afectación, que suele oscilar entre 35% y 40% del haber mensual neto, dependiendo de la entidad. Para los créditos digitales, se requiere acceso bancario online y token de seguridad móvil.

Creditos_jubilados
Banco Naci&oacute;n y Provincia lanzan cr&eacute;ditos para jubilados de ANSES: c&oacute;mo solicitarlos

Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados de ANSES: cómo solicitarlos

Cómo funcionan los créditos para jubilados del Banco Nación

El Banco Nación ofrece una de las líneas más amplias del mercado con montos desde $5.000 hasta $50.000.000, en pesos y con plazos de 36 a 72 meses.

Claves del programa:

  • Monto máximo: $50 millones

  • Plazo: hasta 72 meses

  • Afectación del ingreso: máximo 35%

  • Cuotas fijas bajo sistema francés

  • Descuento automático en cuenta o recibo previsional

Los pagos se debitan directamente de la cuenta o haberes, lo que asegura continuidad y reduce riesgo de morosidad.

Qué beneficios ofrecen los créditos del Banco Provincia para jubilados

El Banco Provincia dispone de tres líneas activas para jubilados, con tasas desde 38% anual y montos de hasta $20 millones, según el perfil del cliente:

  • Exclusiva para clientes sin deudas: tasa fija 38%, hasta $20 millones, plazo 24 meses

  • Línea Exprés: hasta $1,2 millones, tasa fija 49%, plazo 36 meses

  • Tradicional: hasta $20 millones, tasa 59%, plazo 12 a 72 meses

Los préstamos pueden gestionarse 100% online o en sucursal, y en muchos casos se acreditan en 24 horas.

Cuánto ofrecen los créditos del Banco Ciudad para jubilados

El Banco Ciudad habilita montos desde $5.000 hasta $2 millones, con tasa nominal anual del 73% y plazos de hasta 60 meses. La principal diferencia es el tope de afectación, que llega al 40% del ingreso, ampliando el acceso a quienes perciben haberes más bajos.

Recomendaciones para elegir el mejor crédito para jubilados

Jubilados_ANSES
Banco Naci&oacute;n y Provincia lanzan cr&eacute;ditos para jubilados de ANSES: c&oacute;mo solicitarlos

Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados de ANSES: cómo solicitarlos

Para seleccionar la alternativa adecuada, especialistas aconsejan analizar:

  • Tasa efectiva anual (TEA)

  • Plazo y valor real de la cuota

  • Costo Financiero Total (CFT)

  • Convenio de pago de haberes entre banco y ANSES

  • Gestión digital disponible y acreditación inmediata

La recomendación principal es priorizar líneas con tasa fija, débito automático y plazos largos si el objetivo es suavizar el impacto financiero mensual.

Paso a paso para solicitar préstamos para jubilados

  • Ingresar al home banking o concurrir a sucursal

  • Validar identidad y datos personales

  • Seleccionar monto, plazo y modalidad de pago

  • Firmar solicitud digital o presencial

  • Recibir acreditación en cuenta

En la mayoría de los casos, el proceso es simple, rápido y sin intermediarios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banco Nación Banco Provincia Jubilados ANSES
Notas relacionadas
ALERTA de ANSES: cambió el calendario de pago, ¿cuándo se cobra?
ANSES paga un bono de $300.000 en noviembre: quiénes acceden y cómo solicitarlo
ANSES habilita cobros adicionales para AUH en diciembre: ¿Habrá aguinaldo?

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar