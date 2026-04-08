La nueva hipótesis del Gobierno sobre el crimen de Ian Cabrera en Santa Fe: no habría sido bullying

En ese sentido, vinculó el fenómeno con antecedentes internacionales, como la Masacre de Columbine, a partir de la cual surgieron movimientos que glorifican este tipo de violencia.

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Casos detectados en la Argentina

La ministra también reveló que, en los últimos dos años, investigaciones de la Policía Federal Argentina en conjunto con el FBI permitieron detectar al menos 15 casos similares en el país, además de otros cuatro que aún están bajo análisis.

Aunque no se brindaron detalles sobre esos episodios, desde el Gobierno remarcaron que se trata de un fenómeno global que trasciende fronteras y que ya tiene presencia en la Argentina.

“Hay integrantes en el país de grupos trasnacionales que promueven estas conductas. Tenemos la responsabilidad de visibilizarlo y trabajar en prevención”, agregó Monteoliva.

En paralelo, la investigación judicial avanzó con la detención de un adolescente de 16 años acusado de haber encubierto al autor del ataque. A diferencia del tirador, que es inimputable por su edad, el nuevo detenido sí es punible.

El crimen ocurrió el 30 de marzo en la escuela N° 40 “Mariano Moreno”, cuando el agresor disparó con una escopeta calibre 12/70 dentro del establecimiento. Además de la muerte de Ian Cabrera, ocho estudiantes resultaron heridos.

Desde el gobierno santafesino ya habían advertido que el caso podría “trascender las fronteras de la provincia y del país”, en línea con la hipótesis ahora confirmada a nivel nacional.

“Nosotros como funcionarios tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa, a tiempo, a solo ocho días de ocurrido el caso de San Cristóbal y a partir de ahí llevar adelante las construcciones. Una respuesta a este tipo de casos excede e involucra a todas las partes y en esto entramos todos: familia, escuelan educadores, comunicadores. Todos tenemos una función que cumplir”, completó.