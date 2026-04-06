Toto Caputo, irónico con dos legisladoras kirchneristas que tomaron un crédito: "Gran decisión"
En medio del escándalo por los créditos que tomaron en el Banco Nación varios funcionarios del gobierno, el ministro de Economía destacó la decisión de una diputada y una senadora kirchnerista por haber tomado créditos hipotecarios: "Dos votos inesperados para Javier Milei en 2027".
En medio de la controversia por el otorgamiento de préstamos del Banco Nación a dirigentes vinculados al oficialismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se metió en la discusión con una publicación cargada de ironía dirigida a la diputada Julia Strada y a la senadora Anabel Fernández Sagasti.
El comentario del ministro se produjo en un contexto de fuerte debate por el acceso a líneas de financiamiento del banco estatal y por el uso político que distintos sectores intentan hacer del tema.
Funcionarios involucrados y montos
Entre los funcionarios que accedieron a estos préstamos aparecen Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro, y Federico Furiase, actual secretario de Finanzas.
Según se detalló, ambos tomaron créditos por montos cercanos a los 300 millones de pesos cada uno, en operaciones realizadas durante 2025.
Caputo insistió en que todos los casos cumplen con los mismos requisitos que cualquier cliente: “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”.
El ministro también buscó despejar dudas sobre posibles privilegios. Aseguró que los funcionarios tramitaron los créditos de manera habitual, sin beneficios especiales.
“Federico Furiase fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común”, ejemplificó.
Además, explicó que es lógico que muchos empleados públicos elijan ese banco, ya que allí perciben sus salarios.
Alcance de los créditos y críticas
Caputo indicó que el Banco Nación ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios y que los casos vinculados a funcionarios representan “menos del 0,2%”.
En ese marco, cuestionó las críticas: “Encuentro realmente patético que se plantee como si se estuviera cometiendo un delito”.
Entre otros beneficiarios mencionados aparecen Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Mariano Campero.
Por otro lado, el ministro se refirió al caso de Leandro Massaccesi, quien dejó su cargo en el área que conduce Sandra Pettovello. Aclaró que su salida no estuvo vinculada con la toma de créditos.