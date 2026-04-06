Toto Caputo, irónico con dos legisladoras kirchneristas que tomaron un crédito: "Gran decisión"

Funcionarios involucrados y montos

Entre los funcionarios que accedieron a estos préstamos aparecen Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro, y Federico Furiase, actual secretario de Finanzas.

Según se detalló, ambos tomaron créditos por montos cercanos a los 300 millones de pesos cada uno, en operaciones realizadas durante 2025.

Caputo insistió en que todos los casos cumplen con los mismos requisitos que cualquier cliente: “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”.

caputo furiase

El ministro también buscó despejar dudas sobre posibles privilegios. Aseguró que los funcionarios tramitaron los créditos de manera habitual, sin beneficios especiales.

“Federico Furiase fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común”, ejemplificó.

Además, explicó que es lógico que muchos empleados públicos elijan ese banco, ya que allí perciben sus salarios.

Alcance de los créditos y críticas

Caputo indicó que el Banco Nación ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios y que los casos vinculados a funcionarios representan “menos del 0,2%”.

En ese marco, cuestionó las críticas: “Encuentro realmente patético que se plantee como si se estuviera cometiendo un delito”.

Entre otros beneficiarios mencionados aparecen Emiliano Mongilardi y los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Mariano Campero.

Por otro lado, el ministro se refirió al caso de Leandro Massaccesi, quien dejó su cargo en el área que conduce Sandra Pettovello. Aclaró que su salida no estuvo vinculada con la toma de créditos.