La polémica teoría de Nicole Neumann sobre Fabián Cubero y Mica Viciconte en pleno escándalo familiar
Tras el tenso cruce con Fabián Cubero y Mica Viciconte por la salud de su hija Allegra, Nicole Neumann rompió el silencio con una acusación contundente.
8 abr 2026, 13:10
La polémica teoría de Nicole Neumann sobre Fabián Cubero y Mica Viciconte en pleno escándalo familiar
Claramente, lo que menos esperaba Nicole Neumann era que tras compartir en las redes su raid del fin de semana largo con una de sus hijas internada y sola con su bebé -su marido estaba de viaje por su trabajo, su ex Fabián Cubero y su actual pareja -Mica Viciconte- la hicieran que como una mala madre.
Ocurre que durante los días que Allegra quedó en observación y cuidado médico, la adolescente estaba al cuidado del exfutbolista, pero la modelo no dejó de acompañar y cuidar a su hija, aunque el radiopasillo haya deslizado que sólo pasó a verla 10 minutos en todo el fin de semana.
Así las cosas, para Neumann la reacción de Cubero ante su historia virtual en la que contó la situación familiar, sin dar detalles ni siquiera de cuál de sus tres hijas fue la que atravesó la internación, fue desmedida y ahora el enojo de la modelo es total.
Entrevistada por Puro Show (El Trece), Nicole Neumann aseguró que su ex y Viciconte "están mirando cada cosa que hago para ver de dónde se pueden agarrar". Y aunque intentó apelar a la diplomacia, cuando el cronista le consultó si creía que la amistad de Fabián Cubero y Mica Viciconte con ciertos periodistas era aprovechada por ellos para filtrar su versión de la interna, la modelo no disimuló su postura al disparar que "se cae de maduro. Es una manera de no tener problemas judiciales".
Cabe recordar que rige una medida cautelar que prohíbe a las partes exponer públicamente cuestiones vinculadas a sus hijas, especialmente aquellas que puedan perjudicarlas. “Eso es lo que más me duele. Se me parte el alma por mis hijas. Es una pena que los adultos no lo entiendan”, lanzó, conmovida.
Así, en el caso de Allegra, Nicole reveló que este escandalete le generó mucha angustia: "La está pasando muy mal. El problema son las criaturas y es lamentable que no lo vean".
Si bien con el correr del tiempo, Nicole aseguró haber aprendido a ignorar ciertos comentarios, reconoció que la situación aún la desborda. “Me genera angustia porque mi prioridad es proteger a mis hijas y mantenerlas alejadas para que estén bien. Estoy harta, a veces dan ganas de decir: ocúpense de su vida”, sentenció, tajante.
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Cuál es el polémico dato que contó Ximena Capristo sobre la internación de Allegra y que enfureció a Nicole Neumann
El reciente fin de semana largo estuvo lejos de ser tranquilo para Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes volvieron a quedar envueltos en una fuerte polémica en medio de su ya conocida tensión. El conflicto se reactivó a partir de un episodio de salud que involucró a Allegra, una de las hijas que comparten, quien debió ser internada luego de presentar una reacción alérgica a un antibiótico. A partir de esa situación, comenzaron a circular distintas versiones que no hicieron más que profundizar el enfrentamiento. En ese contexto, Ximena Capristo lanzó una información que generó un verdadero revuelo y apuntó de lleno contra la modelo.
Fue la propia Nicole Neumann quien eligió pronunciarse públicamente para contar lo sucedido. A través de sus redes sociales, buscó llevar calma sobre el estado de su hija, aunque también compartió detalles de lo que vivió durante esos días. “Estuve de clínica porque a una de mis gordas le agarró alergia a un componente de un antibiótico que estaba tomando”, expresó.
En ese mismo descargo, la modelo remarcó cómo atravesó la situación y dejó entrever que acompañó de cerca a su hija durante la internación. “Así que bastante metida adentro de una clínica. Lo que hubo de sol, viernes y sábado, todo el día acompañando a mi gordita”, sostuvo, dando a entender que estuvo presente durante gran parte del proceso.
Sin embargo, en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), conducido por Yanina Latorre, surgieron versiones que contrastaron de manera directa con el relato de la modelo. Fue Nicolás Peralta quien aportó información desde el lugar donde estuvo internada la adolescente: “Allegra quedó internada en un sanatorio de Nordelta. Las tres noches, Fabián durmió ahí. Ella estaba con el papá”, afirmó.
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El periodista también se refirió puntualmente a la presencia de Neumann en esos días, marcando una diferencia significativa con lo que ella había contado públicamente. “Nicole estuvo un par de horas. Estuvo un ratito el viernes y un ratito el sábado”, aseguró.
La controversia escaló aún más cuando Ximena Capristo sumó una versión todavía más contundente, basada en un supuesto testimonio directo. “Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal”, lanzó.
Pero eso no fue todo. La panelista redobló la apuesta con un dato que no pasó desapercibido: “que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo”, disparó.
Para cerrar, Capristo dejó una reflexión personal que suma más tensión al conflicto: “Por más separados que estén, yo si tengo a mi hija internada, me clavo ahí”. Una frase que vuelve a poner en el centro de la escena a Nicole Neumann y Fabián Cubero, en medio de una disputa que parece no tener fin.