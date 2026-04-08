La polémica teoría de Nicole Neumann sobre Fabián Cubero y Mica Viciconte en pleno escándalo familiar

Cabe recordar que rige una medida cautelar que prohíbe a las partes exponer públicamente cuestiones vinculadas a sus hijas, especialmente aquellas que puedan perjudicarlas. “Eso es lo que más me duele. Se me parte el alma por mis hijas. Es una pena que los adultos no lo entiendan”, lanzó, conmovida.

Así, en el caso de Allegra, Nicole reveló que este escandalete le generó mucha angustia: "La está pasando muy mal. El problema son las criaturas y es lamentable que no lo vean".

Si bien con el correr del tiempo, Nicole aseguró haber aprendido a ignorar ciertos comentarios, reconoció que la situación aún la desborda. “Me genera angustia porque mi prioridad es proteger a mis hijas y mantenerlas alejadas para que estén bien. Estoy harta, a veces dan ganas de decir: ocúpense de su vida”, sentenció, tajante.

Embed

Cuál es el polémico dato que contó Ximena Capristo sobre la internación de Allegra y que enfureció a Nicole Neumann

El reciente fin de semana largo estuvo lejos de ser tranquilo para Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes volvieron a quedar envueltos en una fuerte polémica en medio de su ya conocida tensión. El conflicto se reactivó a partir de un episodio de salud que involucró a Allegra, una de las hijas que comparten, quien debió ser internada luego de presentar una reacción alérgica a un antibiótico. A partir de esa situación, comenzaron a circular distintas versiones que no hicieron más que profundizar el enfrentamiento. En ese contexto, Ximena Capristo lanzó una información que generó un verdadero revuelo y apuntó de lleno contra la modelo.

Fue la propia Nicole Neumann quien eligió pronunciarse públicamente para contar lo sucedido. A través de sus redes sociales, buscó llevar calma sobre el estado de su hija, aunque también compartió detalles de lo que vivió durante esos días. “Estuve de clínica porque a una de mis gordas le agarró alergia a un componente de un antibiótico que estaba tomando”, expresó.

En ese mismo descargo, la modelo remarcó cómo atravesó la situación y dejó entrever que acompañó de cerca a su hija durante la internación. “Así que bastante metida adentro de una clínica. Lo que hubo de sol, viernes y sábado, todo el día acompañando a mi gordita”, sostuvo, dando a entender que estuvo presente durante gran parte del proceso.

Sin embargo, en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), conducido por Yanina Latorre, surgieron versiones que contrastaron de manera directa con el relato de la modelo. Fue Nicolás Peralta quien aportó información desde el lugar donde estuvo internada la adolescente: “Allegra quedó internada en un sanatorio de Nordelta. Las tres noches, Fabián durmió ahí. Ella estaba con el papá”, afirmó.

Embed

El periodista también se refirió puntualmente a la presencia de Neumann en esos días, marcando una diferencia significativa con lo que ella había contado públicamente. “Nicole estuvo un par de horas. Estuvo un ratito el viernes y un ratito el sábado”, aseguró.

La controversia escaló aún más cuando Ximena Capristo sumó una versión todavía más contundente, basada en un supuesto testimonio directo. “Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal”, lanzó.

Pero eso no fue todo. La panelista redobló la apuesta con un dato que no pasó desapercibido: “que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo”, disparó.

Para cerrar, Capristo dejó una reflexión personal que suma más tensión al conflicto: “Por más separados que estén, yo si tengo a mi hija internada, me clavo ahí”. Una frase que vuelve a poner en el centro de la escena a Nicole Neumann y Fabián Cubero, en medio de una disputa que parece no tener fin.