El fuerte testimonio que puso en duda la caída de Andrea Del Boca en Gran Hermano: "Yo vi..."

La relación entre Solange Abraham y Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada pasó por varios momentos de tensión, con fuertes discusiones a los gritos de por medio.
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Apareció una persona ligada a Gran Hermano que puso en duda los motivos de la salida de Andrea del Boca del reality y luego aclaró sus dichos.
La relación entre Solange Abraham y Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada pasó por varios momentos de tensión, con fuertes discusiones a los gritos de por medio.
Lo cierto es que tras el fuerte accidente que protagonizó la actriz y que derivó en su posterior salida del reality, en un primer momento apareció una persona cercana a uno de los participantes que puso en duda la gravedad de la caída.
Se trata de Noelia, hermana de Sol Abraham, quien desde su cuenta en X salió al cruce en primer momento de la salida momentánea de Del Boca para ser asistida por médicos.
Incluso en su relato remarcó de la experiencia artística de Andrea para poder simular de manera perfecta la caída. "Permítanme dudar de la caída. Yo veo en el video que al final llega a apoyar las manos. A los actores se les enseña cómo actuar estas caídas", comentó picante.
Y agregó con un palito para la actriz: "Pero igual si fue así ya estuvo afuera una semana y volvió cuando el médico autorizo. Ahora abandona. La novela de Sol fue un rotundo éxito".
Luego, al confirmarse que efectivamente el golpe fuerte existió, la hermana de Solange Abraham volvió sobre ese polémico mensaje en la red social X y aclaró: "Gente me avisan que se lastimó, que hubo puntos, y el diente, eso no lo sabía. Que se mejore pronto, es un juego pero la salud es aparte. Sigo pensando que abandona por otro motivo, mi opinión, porque podía esperar a que el médico autorice como la última vez, pero así es GH".
Y luego agregó sobre el enojo que tendría Andrea del Boca con Solange por la "novela" con Brian Sarmiento, Noelia cuestionó la actitud de la actriz: "No entiendo pero si es lo mismo que hizo ella con Brian una 'novela', también hizo para Sol otra 'novela', la diferencia que la novela titulada 'Con la misma moneda' guionada por Sol fue un rotundo éxito".
Eduardo Carrera abrió su corazón delante de todos en la casa de Gran Hermano y confesó lo que siente por Andrea del Boca: “Me parece muy linda, la impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que es la chica que más me gusta. Con el pelo suelto es más linda todavía”, dijo el hombre a pura sonrisa.
Sin embargo, estas palabras no cayeron para nada bien en otra participante, Solange Abraham, quien venía ya de varios tensos cruces con la artista, y explotó contra Eduardo y Emanuel Di Gioia, ya que los consideraba sus aliados en el juego.
“Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel, realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa es a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, expuso furiosa mientras Cinzia Francischiello la observaba.
Y siguió categórica por esos elogios a la actriz: “Los dos le tiran flores aparte a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.
"Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”, concluyó Solange Abraham marcando un antes y un después dentro del grupo.