El fuerte testimonio que puso en duda la caída de Andrea Del Boca en Gran Hermano: "Yo vi..."

Y agregó con un palito para la actriz: "Pero igual si fue así ya estuvo afuera una semana y volvió cuando el médico autorizo. Ahora abandona. La novela de Sol fue un rotundo éxito".

Luego, al confirmarse que efectivamente el golpe fuerte existió, la hermana de Solange Abraham volvió sobre ese polémico mensaje en la red social X y aclaró: "Gente me avisan que se lastimó, que hubo puntos, y el diente, eso no lo sabía. Que se mejore pronto, es un juego pero la salud es aparte. Sigo pensando que abandona por otro motivo, mi opinión, porque podía esperar a que el médico autorice como la última vez, pero así es GH".

Y luego agregó sobre el enojo que tendría Andrea del Boca con Solange por la "novela" con Brian Sarmiento, Noelia cuestionó la actitud de la actriz: "No entiendo pero si es lo mismo que hizo ella con Brian una 'novela', también hizo para Sol otra 'novela', la diferencia que la novela titulada 'Con la misma moneda' guionada por Sol fue un rotundo éxito".

solange abraham

El día que Andrea del Boca fue elogiada por un compañero en Gran Hermano y Solange Abraham explotó

Eduardo Carrera abrió su corazón delante de todos en la casa de Gran Hermano y confesó lo que siente por Andrea del Boca: “Me parece muy linda, la impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que es la chica que más me gusta. Con el pelo suelto es más linda todavía”, dijo el hombre a pura sonrisa.

Sin embargo, estas palabras no cayeron para nada bien en otra participante, Solange Abraham, quien venía ya de varios tensos cruces con la artista, y explotó contra Eduardo y Emanuel Di Gioia, ya que los consideraba sus aliados en el juego.

“Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel, realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa es a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, expuso furiosa mientras Cinzia Francischiello la observaba.

Y siguió categórica por esos elogios a la actriz: “Los dos le tiran flores aparte a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.

"Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”, concluyó Solange Abraham marcando un antes y un después dentro del grupo.