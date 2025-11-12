Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

DNI 0: lunes 10 de noviembre

DNI 1: martes 11 de noviembre

DNI 2: miércoles 12 de noviembre

DNI 3: jueves 13 de noviembre

DNI 4: viernes 14 de noviembre

DNI 5: lunes 17 de noviembre

DNI 6: martes 18 de noviembre

DNI 7: miércoles 19 de noviembre

DNI 8: jueves 20 de noviembre

DNI 9: martes 25 de noviembre

La acreditación será automática y se depositará en las cuentas bancarias informadas a ANSES.

¿Cómo quedan los montos del SUAF y asignaciones familiares?

Los beneficiarios del SUAF también percibirán haberes actualizados por movilidad. Los valores previstos para noviembre son:

Asignación por hijo: $61.647

Hijo con discapacidad: $200.719

Prenatal: $61.647

Nacimiento: $71.856

Adopción: $429.629

Matrimonio: $107.593

Cónyuge: $14.955

Además, los topes de ingresos quedaron establecidos en:

Individual: $2.527.217

Familiar: $5.054.435

La Ayuda Escolar se mantiene en $85.000, con actualización prevista antes del ciclo lectivo 2026.

¿Cuánto cobrarán AUH y AUH discapacidad en diciembre?

Con el ajuste estimado para diciembre, los montos serían:

AUH por hijo: $123.282

AUH por hijo con discapacidad: $401.425

ANSES retiene el 20% hasta la entrega de la libreta escolar y sanitaria:

Pago directo AUH: $98.625,60

Pago directo discapacidad: $321.140

El Complemento Leche también tendría actualización estimada y alcanzaría $46.496.

¿Cuándo confirma ANSES los montos definitivos?

El porcentaje final se anunciará el 12 de noviembre, tras la publicación del IPC oficial de octubre. Ese mismo día ANSES actualizará los montos finales, publicará el calendario de fin de año y definirá pagos adicionales como aguinaldo y refuerzos donde corresponda.

Toda la información podrá consultarse en Mi ANSES, en la app oficial y en los canales institucionales habilitados.