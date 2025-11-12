En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
IMPORTANTE

Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

Las fechas de cobro ANSES para AUH, SUAF y asignaciones familiares ya están definidas para noviembre, con montos actualizados y ajustes por movilidad. El calendario se organiza por terminación de DNI y se acreditará en forma automática en cuentas bancarias.

Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

Las fechas de cobro ANSES para beneficiarios de AUH, SUAF y asignaciones familiares fueron confirmadas para noviembre 2025, con pagos programados según terminación de DNI y acreditación directa en cuentas bancarias. No será necesario realizar trámites adicionales para recibir los haberes.

Leé también ANSES paga refuerzo de $415.000 en noviembre: cuáles son los requisitos
ANSES paga refuerzo de $415.000 en noviembre: cuáles son los requisitos

La actualización contempla los montos vigentes y la aplicación de la movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, el organismo informó que el porcentaje final de ajuste se dará a conocer el 12 de noviembre, cuando se publique el IPC oficial de octubre.

La verificación del calendario se puede hacer desde Mi ANSES o los canales institucionales para evitar confusiones y confirmar las fechas de cobro según la prestación asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro ANSES para AUH en noviembre 2025?

anses milei calendario 2.jpg
Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

ANSES confirmó el cronograma para titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) de noviembre 2025, organizado por terminación de DNI:

  • DNI 0: lunes 10 de noviembre

  • DNI 1: martes 11 de noviembre

  • DNI 2: miércoles 12 de noviembre

  • DNI 3: jueves 13 de noviembre

  • DNI 4: viernes 14 de noviembre

  • DNI 5: lunes 17 de noviembre

  • DNI 6: martes 18 de noviembre

  • DNI 7: miércoles 19 de noviembre

  • DNI 8: jueves 20 de noviembre

  • DNI 9: martes 25 de noviembre

La acreditación será automática y se depositará en las cuentas bancarias informadas a ANSES.

¿Cómo quedan los montos del SUAF y asignaciones familiares?

Los beneficiarios del SUAF también percibirán haberes actualizados por movilidad. Los valores previstos para noviembre son:

  • Asignación por hijo: $61.647

  • Hijo con discapacidad: $200.719

  • Prenatal: $61.647

  • Nacimiento: $71.856

  • Adopción: $429.629

  • Matrimonio: $107.593

  • Cónyuge: $14.955

Además, los topes de ingresos quedaron establecidos en:

  • Individual: $2.527.217

  • Familiar: $5.054.435

La Ayuda Escolar se mantiene en $85.000, con actualización prevista antes del ciclo lectivo 2026.

¿Cuánto cobrarán AUH y AUH discapacidad en diciembre?

Con el ajuste estimado para diciembre, los montos serían:

  • AUH por hijo: $123.282

  • AUH por hijo con discapacidad: $401.425

ANSES retiene el 20% hasta la entrega de la libreta escolar y sanitaria:

  • Pago directo AUH: $98.625,60

  • Pago directo discapacidad: $321.140

El Complemento Leche también tendría actualización estimada y alcanzaría $46.496.

¿Cuándo confirma ANSES los montos definitivos?

El porcentaje final se anunciará el 12 de noviembre, tras la publicación del IPC oficial de octubre. Ese mismo día ANSES actualizará los montos finales, publicará el calendario de fin de año y definirá pagos adicionales como aguinaldo y refuerzos donde corresponda.

Toda la información podrá consultarse en Mi ANSES, en la app oficial y en los canales institucionales habilitados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH SUAF
Notas relacionadas
ANSES activa un REFUERZO ÚNICO de $100.000: requisitos, plazos y forma de cobro
Cambio en jubilaciones de ANSES: el Gobierno anunció el nuevo cálculo que determinará los haberes
ANSES anuncia un refuerzo de $415.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar