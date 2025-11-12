Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

-
DNI 0: lunes 10 de noviembre
-
DNI 1: martes 11 de noviembre
-
DNI 2: miércoles 12 de noviembre
-
DNI 3: jueves 13 de noviembre
-
DNI 4: viernes 14 de noviembre
-
DNI 5: lunes 17 de noviembre
-
DNI 6: martes 18 de noviembre
-
DNI 7: miércoles 19 de noviembre
-
DNI 8: jueves 20 de noviembre
-
DNI 9: martes 25 de noviembre
La acreditación será automática y se depositará en las cuentas bancarias informadas a ANSES.
¿Cómo quedan los montos del SUAF y asignaciones familiares?
Los beneficiarios del SUAF también percibirán haberes actualizados por movilidad. Los valores previstos para noviembre son:
Además, los topes de ingresos quedaron establecidos en:
-
Individual: $2.527.217
-
Familiar: $5.054.435
La Ayuda Escolar se mantiene en $85.000, con actualización prevista antes del ciclo lectivo 2026.
¿Cuánto cobrarán AUH y AUH discapacidad en diciembre?
Con el ajuste estimado para diciembre, los montos serían:
ANSES retiene el 20% hasta la entrega de la libreta escolar y sanitaria:
El Complemento Leche también tendría actualización estimada y alcanzaría $46.496.
¿Cuándo confirma ANSES los montos definitivos?
El porcentaje final se anunciará el 12 de noviembre, tras la publicación del IPC oficial de octubre. Ese mismo día ANSES actualizará los montos finales, publicará el calendario de fin de año y definirá pagos adicionales como aguinaldo y refuerzos donde corresponda.
Toda la información podrá consultarse en Mi ANSES, en la app oficial y en los canales institucionales habilitados.