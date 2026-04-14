CUD 2026: todos los beneficios de ANSES que podés activar
El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a salud gratuita, transporte sin costo y asignaciones especiales de ANSES en todo el país.
CUD 2026: todos los beneficios de ANSES que podés activar
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) se consolida como una herramienta fundamental para garantizar derechos y facilitar el acceso a beneficios en todo el país para sus beneficiarios. En abril de 2026, quienes reciben esta prestación pueden acceder a una serie de ayudas económicas, coberturas y exenciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), siempre que cuenten con este documento.
Se trata de un certificado oficial que acredita la discapacidad en todo el territorio nacional y que está respaldado por las leyes 22.431 y 24.901. Su importancia no solo radica en el reconocimiento legal, sino también en la posibilidad de acceder a beneficios exclusivos que impactan directamente en la calidad de vida.
A continuación, todos los detalles sobre los seis beneficios principales que otorga ANSES a quienes tienen CUD, cómo obtenerlo y qué documentación se necesita.
Qué es el CUD y por qué es clave para acceder a beneficios
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona.
Para obtenerlo, es necesario atravesar una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, integrada por profesionales de distintas áreas de la salud.
Una vez aprobado, el CUD permite acceder a múltiples beneficios en distintas áreas:
Salud
Transporte
Seguridad social
Impuestos
Inclusión
Este certificado tiene validez nacional, lo que significa que los derechos que otorga deben ser garantizados en todo el país.
Los 6 beneficios de ANSES para personas con CUD en abril 2026
Quienes cuentan con el CUD pueden acceder a una serie de beneficios que buscan reducir gastos, mejorar el acceso a servicios y garantizar derechos básicos.
1. Cobertura total en salud
Uno de los beneficios más importantes es el acceso a cobertura del 100% en prestaciones de salud vinculadas a la discapacidad.
Esto incluye:
Medicamentos
Tratamientos
Equipamiento médico
Rehabilitación
2. Transporte público gratuito
Las personas con CUD tienen derecho a viajar sin costo en el transporte público terrestre.
Este beneficio incluye:
Colectivos
Trenes
Otros medios habilitados
El objetivo es garantizar la movilidad y la inclusión, permitiendo que las personas puedan trasladarse para trabajar, estudiar o asistir a controles médicos.
3. Asignaciones familiares especiales
A través de ANSES, quienes poseen el CUD pueden acceder a distintas asignaciones familiares diferenciales, entre ellas:
Asignación por hijo con discapacidad
Ayuda escolar anual
Asignación por cónyuge con discapacidad
Estas prestaciones suelen tener montos más elevados que las asignaciones comunes, debido a las necesidades específicas que implican estas situaciones.
4. Exención de peajes e impuestos en vehículos
Otro beneficio importante es la posibilidad de acceder a exenciones impositivas vinculadas al transporte.
Entre ellas:
Exención del pago de peajes
Beneficios fiscales para la compra de vehículos adaptados
Exención de IVA o aranceles aduaneros en determinados casos
Esto busca facilitar el acceso a la movilidad y reducir los costos asociados.
5. Exención de impuestos locales
Las personas con CUD también pueden solicitar la exención de impuestos municipales o provinciales.
Algunos ejemplos:
ABL
Patentes
Tasas locales
Es importante tener en cuenta que estos beneficios deben tramitarse ante cada jurisdicción, ya que no se aplican automáticamente.
6. Símbolo Internacional de Acceso
El CUD permite gestionar el Símbolo Internacional de Acceso, que otorga derechos vinculados al uso del espacio público.
Entre ellos:
Libre estacionamiento en lugares permitidos
Uso de espacios reservados
Este beneficio aplica independientemente del vehículo en el que se traslade la persona.
Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD)
El trámite para obtener el CUD es gratuito y se realiza a través de organismos oficiales.
Paso a paso
Reunir la documentación médica necesaria
Incluye certificados, estudios e informes actualizados.
Solicitar turno para la Junta Evaluadora
Se realiza en el centro asignado según el domicilio.
Asistir a la evaluación interdisciplinaria
Allí se determina si corresponde la emisión del certificado.
Retirar el CUD o la resolución
Puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años con DNI.
Qué documentación se necesita
Para iniciar el trámite, es necesario presentar:
Certificado médico actualizado (menos de 6 meses)
Informes de profesionales tratantes
Estudios médicos recientes
Documento de identidad original
Carnet de obra social (si corresponde)
Además:
Si trabaja: recibo de sueldo
Si no trabaja: comprobante del familiar a cargo
Si es jubilado: recibo de haberes
Contar con toda esta documentación es clave para evitar demoras en el proceso.