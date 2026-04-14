CUD 2026: todos los beneficios de ANSES que podés activar

Para obtenerlo, es necesario atravesar una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, integrada por profesionales de distintas áreas de la salud.

Una vez aprobado, el CUD permite acceder a múltiples beneficios en distintas áreas:

Salud

Transporte

Seguridad social

Impuestos

Inclusión

Este certificado tiene validez nacional, lo que significa que los derechos que otorga deben ser garantizados en todo el país.

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Los 6 beneficios de ANSES para personas con CUD en abril 2026

Quienes cuentan con el CUD pueden acceder a una serie de beneficios que buscan reducir gastos, mejorar el acceso a servicios y garantizar derechos básicos.

1. Cobertura total en salud

Uno de los beneficios más importantes es el acceso a cobertura del 100% en prestaciones de salud vinculadas a la discapacidad.

Esto incluye:

Medicamentos

Tratamientos

Equipamiento médico

Rehabilitación

2. Transporte público gratuito

Las personas con CUD tienen derecho a viajar sin costo en el transporte público terrestre.

Este beneficio incluye:

Colectivos

Trenes

Otros medios habilitados

El objetivo es garantizar la movilidad y la inclusión, permitiendo que las personas puedan trasladarse para trabajar, estudiar o asistir a controles médicos.

3. Asignaciones familiares especiales

A través de ANSES, quienes poseen el CUD pueden acceder a distintas asignaciones familiares diferenciales, entre ellas:

Asignación por hijo con discapacidad

Ayuda escolar anual

Asignación por cónyuge con discapacidad

Estas prestaciones suelen tener montos más elevados que las asignaciones comunes, debido a las necesidades específicas que implican estas situaciones.

4. Exención de peajes e impuestos en vehículos

Otro beneficio importante es la posibilidad de acceder a exenciones impositivas vinculadas al transporte.

Entre ellas:

Exención del pago de peajes

Beneficios fiscales para la compra de vehículos adaptados

Exención de IVA o aranceles aduaneros en determinados casos

Esto busca facilitar el acceso a la movilidad y reducir los costos asociados.

5. Exención de impuestos locales

Las personas con CUD también pueden solicitar la exención de impuestos municipales o provinciales.

Algunos ejemplos:

ABL

Patentes

Tasas locales

Es importante tener en cuenta que estos beneficios deben tramitarse ante cada jurisdicción, ya que no se aplican automáticamente.

6. Símbolo Internacional de Acceso

El CUD permite gestionar el Símbolo Internacional de Acceso, que otorga derechos vinculados al uso del espacio público.

Entre ellos:

Libre estacionamiento en lugares permitidos

Uso de espacios reservados

Este beneficio aplica independientemente del vehículo en el que se traslade la persona.

Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El trámite para obtener el CUD es gratuito y se realiza a través de organismos oficiales.

Paso a paso

Reunir la documentación médica necesaria Incluye certificados, estudios e informes actualizados.

Solicitar turno para la Junta Evaluadora Se realiza en el centro asignado según el domicilio.

Asistir a la evaluación interdisciplinaria Allí se determina si corresponde la emisión del certificado.

Retirar el CUD o la resolución Puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años con DNI.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite, es necesario presentar:

Certificado médico actualizado (menos de 6 meses)

Informes de profesionales tratantes

Estudios médicos recientes

Documento de identidad original

Carnet de obra social (si corresponde)

Además:

Si trabaja: recibo de sueldo

Si no trabaja: comprobante del familiar a cargo

Si es jubilado: recibo de haberes

Contar con toda esta documentación es clave para evitar demoras en el proceso.