AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

En el caso del SUAF de ANSES, los montos varían según el rango salarial del trabajador registrado. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento del 2,9% sobre todas las categorías, garantizando que el beneficio familiar no pierda terreno frente al índice de precios. Los titulares pueden verificar el monto exacto de su depósito a través de la aplicación oficial del organismo, donde figura el desglose de los conceptos abonados este mes.

¿Qué topes de ingresos familiares rigen para el cobro del SUAF?

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió nuevos límites para la percepción de las asignaciones familiares durante abril de 2026. Para el SUAF de ANSES, el tope de ingresos individual se fijó en $2.801.551, mientras que el límite máximo del grupo familiar asciende a $5.603.101. Estos valores son fundamentales para determinar si el trabajador continúa dentro del sistema de seguridad social.

Si un integrante del núcleo familiar supera el tope individual, el grupo queda automáticamente excluido del cobro de las asignaciones de ANSES en abril, con excepción de los casos de hijos con discapacidad. Mantener la información actualizada en las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social es clave para evitar suspensiones imprevistas. Se aclara que el ente no otorga créditos personales de forma directa actualmente.

¿Cómo impacta la movilidad mensual en el calendario de pagos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ha ajustado su cronograma para que el aumento del 2,9% se vea reflejado de manera inmediata en las cuentas de los beneficiarios. Este sistema de movilidad mensual, basado en el IPC, permite que las asignaciones de ANSES en abril no queden rezagadas respecto a la inflación. Los pagos se realizan siguiendo el número final del DNI, asegurando un flujo ordenado en las entidades bancarias de todo el país.

Este mes de abril de 2026, la transparencia en la liquidación es prioridad para la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través del sitio web oficial o la app Mi ANSES, donde también se detallan los conceptos de movilidad aplicados. Esta previsibilidad es vital para los hogares que planifican sus gastos en función de la acreditación de la AUH de ANSES y las asignaciones por hijo.

¿Qué requisitos deben cumplir los titulares de AUH en abril?

Para garantizar la continuidad del cobro de las asignaciones de ANSES en abril, los titulares deben mantener al día los controles sanitarios y la asistencia escolar de los menores. El organismo previsional realiza cruces de datos automáticos para verificar el cumplimiento de estas condicionalidades, que son la llave para percibir el 100% de la prestación al año siguiente mediante la presentación de la Libreta AUH.

Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social exige que los datos de contacto y el grupo familiar estén correctamente cargados en su base de datos. Cualquier inconsistencia puede derivar en la suspensión temporal de la AUH de ANSES hasta que se regularice la situación en una oficina de atención presencial. Es fundamental que los beneficiarios supervisen el estado de su trámite para no perder el beneficio del aumento por movilidad y los extras alimentarios.