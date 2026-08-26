Chau DNI: ANSES confirmó que los Vouchers Educativos se pagan por billetera virtual o CBU en esta fecha

Monto promedio: alrededor de $20.000 por estudiante.

Cobertura: hasta el 50% de la cuota mensual de jornada simple informada por el colegio.

Escala acumulativa: el beneficio se asigna por cada alumno que cumpla los requisitos dentro de un mismo grupo familiar.

¿Cuáles son los requisitos de ingresos para acceder al subsidio escolar?

El programa está dirigido a padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años matriculados en escuelas privadas con un mínimo del 75% de aporte estatal. Los topes de ingresos vigentes son los siguientes:

Edad límite del alumno: hasta 18 años inclusive (niveles inicial, primario y secundario).

Tope de ingresos del hogar: hasta 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

SMVM de referencia: $357.800.

Tope familiar máximo: $2.504.600 netos.

¿Cómo consultar el estado del trámite y presentar un reclamo?

Los titulares pueden verificar la acreditación o el estado de aprobación de la solicitud ingresando a la plataforma con las credenciales de la cuenta de Mi Argentina.

Aprobación o rechazo: el sistema indica si el trámite fue aceptado, permanece en evaluación o fue desestimado con la razón respectiva.

Plazo de reclamo académico: en caso de inconsistencias en los datos escolares, el responsable cuenta con un plazo de 5 días corridos para enviar la rectificación.

Duración de la prestación: el beneficio contempla pagos mensuales hasta el mes de diciembre de 2026.

Calendario de cobro por modalidad