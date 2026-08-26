Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 9² + 6 × 27 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 6 × 27 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 27 = 162

La expresión queda así: 81 + 162 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 162 = 243 |

243 - 45 = (?)

Resultado final: 198

El error común en este desafío aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que velocidad, este juego premia la concentración, la memoria de trabajo y la capacidad de respetar el orden correcto en cada paso.