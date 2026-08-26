Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 9 × 5 - (30 - 15) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 9 × 5 - (30 - 15) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 9 = 108 | 30 - 15 = 15
La expresión queda así: 108 + 9 × 5 - 15 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 108 + 45 - 15 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
108 + 45 = 153 |
153 - 15 = 138 |
138 + 18 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar cálculo mental, memoria de trabajo y atención al detalle de una manera simple y entretenida.