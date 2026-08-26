En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Cuenta

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 9 × 5 - (30 - 15) + 18.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta desafía tu razonamiento

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 9 = 108 | 30 - 15 = 15

La expresión queda así: 108 + 9 × 5 - 15 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 108 + 45 - 15 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 45 = 153 |

153 - 15 = 138 |

138 + 18 = (?)

Resultado final: 156

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar cálculo mental, memoria de trabajo y atención al detalle de una manera simple y entretenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío Matemático: este cálculo depende de una prioridad escondida
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?
Desafío Matemático: ¿podés resolverlo sin antes ver el resultado?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar