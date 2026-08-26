Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

12 × 9 = 108 | 30 - 15 = 15

La expresión queda así: 108 + 9 × 5 - 15 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 108 + 45 - 15 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 45 = 153 |

153 - 15 = 138 |

138 + 18 = (?)

Resultado final: 156

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar cálculo mental, memoria de trabajo y atención al detalle de una manera simple y entretenida.