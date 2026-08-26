A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

Sofía Gala disparó picante contra la familia de Vadalá tras la amenaza de juicio por la serie de Moria: "Se quedaron..."

Tras las críticas por la imagen de Luis Vadalá en la biopic de Moria Casán, Sofía Gala rompió el silencio y lanzó un contundente mensaje a los familiares de su expareja.

26 ago 2026, 11:13
Banner seguínos en google Primicias Ya
Sofía Gala disparó picante contra la familia de Vadalá tras la amenaza de juicio por la serie de Moria: Se quedaron...

Sofía Gala disparó picante contra la familia de Vadalá tras la amenaza de juicio por la serie de Moria: "Se quedaron..."

Sofía Gala disparó picante contra la familia de Vadalá tras la amenaza de juicio por la serie de Moria: Se quedaron...

Sofía Gala disparó picante contra la familia de Vadalá tras la amenaza de juicio por la serie de Moria: "Se quedaron..."

Sofía Gala Castiglione rompió el silencio sobre la polémica que generó la serie de su madre, Moria Casán a menos de dos semanas de su estreno en la plataforma Netflix. La actriz se refirió al posible juicio que la familia de Luis Vadalá evalúa iniciar por la manera en que fue retratado en la producción y lanzó una contundente opinión sobre la imagen que se mostró de quien fuera pareja de su mamá.

La ficción sobre la vida de Moria Casán continúa generando repercusiones y uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con la representación de Luis Vadalá. La familia del hombre, que falleció en 2023, estaría dispuesta a tomar medidas judiciales al considerar que la serie lo presenta de una manera negativa, vinculándolo con sus adicciones y distintos episodios polémicos de su vida.

Leé también

Fuerte revelación del exchofer de Moria Casán sobre Vadalá y Sofía Gala: "Vi cómo le pegaba..."

Fuerte revelación del exchofer de Moria Casán sobre Vadalá y Sofía Gala: “Vi cómo le pegaba...”

Vadalá estuvo junto a Moria Casán durante más de una década y la relación llegó a su fin en medio de un escándalo que tuvo amplia repercusión. Ahora, sus familiares cuestionan la forma en la que fue mostrado en la ficción y consideran que se lo retrata como una persona aberrante, adicta y vinculada al robo.

En este contexto, el equipo de Desayuno Americano (América TV) fue en busca de la palabra de Sofía Gala, quien no dudó en responder cuando le preguntaron qué le generaba la posibilidad de que la familia de Vadalá avanzara con un reclamo judicial.

"¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer", manifestó la actriz, con una contundencia que sorprendió.

El cronista decidió entonces avanzar sobre otro de los aspectos más delicados de la historia y quiso saber si Sofía Gala estaba al tanto de las versiones que hablaban de supuestos episodios de violencia y golpes durante aquel vínculo. Ante esa consulta, la actriz prefirió no entrar en detalles, aunque dejó una frase que generó aún más interrogantes. "No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo", expresó.

De esta manera, la hija de Moria dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en una eventual disputa judicial entre la familia de Vadalá y la producción de la serie. Sin embargo, sus declaraciones marcaron una postura muy definida respecto de la manera en que fue representado el hombre que formó parte de la vida de su madre durante tantos años.

Antes de finalizar la entrevista, la actriz también aprovechó la ocasión para referirse con ironía a su madre, quien se encuentra fuera del país mientras su serie genera todo tipo de comentarios y cuestionamientos. "Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe", disparó Sofía Gala, entre risas y con su habitual tono irónico.

Cuántos años tenía Sofía Gala cuando Moria Casán comenzó a salir con Luis Vadalá

Moria Casán y Luis Vadalá comenzaron su relación en 1990, poco después de la separación de la artista de Mario Castiglione, padre de Sofía Gala. Como la actriz nació en 1987, tenía apenas 3 años cuando su madre inició aquel romance.

Durante más de una década, Moria y Vadalá compartieron convivencia y una familia ensamblada: ella ya era madre de Sofía Gala, mientras que él tenía a su hija Ingrid. La relación alcanzó una enorme exposición pública y ambos también fueron socios en distintos negocios.

Sin embargo, con el paso de los años, el vínculo entre Vadalá y Sofía Gala quedó marcado por una fuerte controversia. En 2007, Moria definió públicamente al empresario como “una daga en la vida de Sofía”, mientras que su hija expresó: “No voy a hablar de alguien que me hizo daño”.

El romance entre Moria y Vadalá terminó en 2001, en medio de acusaciones de infidelidad y un fuerte conflicto mediático.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sofia Gala Moria Casán

Lo más visto