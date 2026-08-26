Sofía Gala disparó picante contra la familia de Vadalá tras la amenaza de juicio por la serie de Moria: "Se quedaron..."

"¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer", manifestó la actriz, con una contundencia que sorprendió.

El cronista decidió entonces avanzar sobre otro de los aspectos más delicados de la historia y quiso saber si Sofía Gala estaba al tanto de las versiones que hablaban de supuestos episodios de violencia y golpes durante aquel vínculo. Ante esa consulta, la actriz prefirió no entrar en detalles, aunque dejó una frase que generó aún más interrogantes. "No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo", expresó.

De esta manera, la hija de Moria dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en una eventual disputa judicial entre la familia de Vadalá y la producción de la serie. Sin embargo, sus declaraciones marcaron una postura muy definida respecto de la manera en que fue representado el hombre que formó parte de la vida de su madre durante tantos años.

Antes de finalizar la entrevista, la actriz también aprovechó la ocasión para referirse con ironía a su madre, quien se encuentra fuera del país mientras su serie genera todo tipo de comentarios y cuestionamientos. "Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe", disparó Sofía Gala, entre risas y con su habitual tono irónico.

Cuántos años tenía Sofía Gala cuando Moria Casán comenzó a salir con Luis Vadalá

Moria Casán y Luis Vadalá comenzaron su relación en 1990, poco después de la separación de la artista de Mario Castiglione, padre de Sofía Gala. Como la actriz nació en 1987, tenía apenas 3 años cuando su madre inició aquel romance.

Durante más de una década, Moria y Vadalá compartieron convivencia y una familia ensamblada: ella ya era madre de Sofía Gala, mientras que él tenía a su hija Ingrid. La relación alcanzó una enorme exposición pública y ambos también fueron socios en distintos negocios.

Sin embargo, con el paso de los años, el vínculo entre Vadalá y Sofía Gala quedó marcado por una fuerte controversia. En 2007, Moria definió públicamente al empresario como “una daga en la vida de Sofía”, mientras que su hija expresó: “No voy a hablar de alguien que me hizo daño”.

El romance entre Moria y Vadalá terminó en 2001, en medio de acusaciones de infidelidad y un fuerte conflicto mediático.