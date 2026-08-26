Se conoció el contenido de la carta que Agostina Vega le escribió a su papá antes de ser asesinada

El mensaje terminaba con una frase que hoy tiene un significado especialmente doloroso para su familia: “Sos el mejor papá del mundo”.

Para Gabriel, la carta quedó como uno de los últimos testimonios del vínculo que tenía con su hija y como un recuerdo personal que decidió conservar después del crimen.

La causa por el femicidio de Agostina Vega

El emotivo momento se produjo mientras la investigación judicial atraviesa una nueva etapa. En los últimos días fueron detenidos Matías Córdoba y Ludmila Scurra, quienes estarían vinculados al entorno de Claudio Barrelier, principal imputado por el asesinato de la adolescente.

La querella, representada por la abogada Fernanda Alaniz, cuestionó que algunos de los sospechosos hayan permanecido en libertad durante varias semanas.

Según sostuvo la representación de la familia, ese período pudo haber permitido una eventual alteración o eliminación de pruebas en la vivienda ubicada en Del Campillo al 878, uno de los puntos centrales de la investigación.

La pericia acústica que puede aportar una nueva pista

Otro de los elementos incorporados recientemente al expediente es una pericia acústica realizada durante la noche. El procedimiento tuvo como objetivo determinar hasta dónde podían percibirse desde la calle los sonidos provenientes del interior de la vivienda donde habría ocurrido el crimen.

De acuerdo con lo informado por la querella, el estudio estableció que un grito producido dentro de la casa podía escucharse desde una distancia cercana a una cuadra.

El resultado podría ser utilizado para confrontar ese dato con las declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar y que manifestaron no haber escuchado pedidos de auxilio.

El pedido de justicia del papá de Agostina

Gabriel Vega, quien fue integrante de la Policía hasta 2019, decidió participar activamente del reclamo para esclarecer el asesinato de su hija. Durante la entrevista, volvió a reclamar avances en la investigación y cuestionó los tiempos del proceso.

Con la carta de Agostina como uno de los recuerdos que conserva de ella, el padre reafirmó que continuará buscando respuestas por el crimen. “No voy a parar hasta que caigan todos”, aseguró Gabriel Vega.