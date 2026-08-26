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Se conoció el contenido de la carta que Agostina Vega le escribió a su papá antes de ser asesinada

Gabriel Vega compartió durante una entrevista un mensaje que su hija le había escrito meses antes de ser asesinada. Mientras tanto, la investigación por el crimen sumó dos detenidos y una nueva pericia que podría ser clave.

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Los detalles detras de la carta que Agostina Vega le escribió a su papá meses antes de ser asesinada

Los detalles detras de la carta que Agostina Vega le escribió a su papá meses antes de ser asesinada

En medio del dolor por el femicidio de Agostina Vega, su papá decidió compartir públicamente uno de los recuerdos más íntimos que conserva de la adolescente. Se trata de una carta que ella le escribió para su cumpleaños, apenas unos meses antes de que fuera asesinada.

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Por qué piden nuevas detenciones en el entorno de Claudio Barrelier. (Foto: archivo).

Durante una entrevista con Eche TV, Gabriel Vega habló sobre el avance de la causa, las últimas detenciones y su decisión de involucrarse personalmente en el pedido de justicia. En un momento del diálogo, mostró el mensaje que Agostina le había escrito el 27 de febrero de 2025.

Antes de leerlo, el hombre mostró además un tatuaje que se hizo en homenaje a su hija. Allí lleva grabada una frase que ambos compartían: “Te amo hasta el infinito y más allá”.

Luego abrió la carta y leyó las palabras que Agostina había elegido para saludarlo por su cumpleaños. “Gracias por todo lo que me diste y por lo que me seguís dando a pesar de que no tengas plata”, escribió la adolescente.

El mensaje terminaba con una frase que hoy tiene un significado especialmente doloroso para su familia: “Sos el mejor papá del mundo”.

Para Gabriel, la carta quedó como uno de los últimos testimonios del vínculo que tenía con su hija y como un recuerdo personal que decidió conservar después del crimen.

La causa por el femicidio de Agostina Vega

El emotivo momento se produjo mientras la investigación judicial atraviesa una nueva etapa. En los últimos días fueron detenidos Matías Córdoba y Ludmila Scurra, quienes estarían vinculados al entorno de Claudio Barrelier, principal imputado por el asesinato de la adolescente.

La querella, representada por la abogada Fernanda Alaniz, cuestionó que algunos de los sospechosos hayan permanecido en libertad durante varias semanas.

Según sostuvo la representación de la familia, ese período pudo haber permitido una eventual alteración o eliminación de pruebas en la vivienda ubicada en Del Campillo al 878, uno de los puntos centrales de la investigación.

La pericia acústica que puede aportar una nueva pista

Otro de los elementos incorporados recientemente al expediente es una pericia acústica realizada durante la noche. El procedimiento tuvo como objetivo determinar hasta dónde podían percibirse desde la calle los sonidos provenientes del interior de la vivienda donde habría ocurrido el crimen.

De acuerdo con lo informado por la querella, el estudio estableció que un grito producido dentro de la casa podía escucharse desde una distancia cercana a una cuadra.

El resultado podría ser utilizado para confrontar ese dato con las declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar y que manifestaron no haber escuchado pedidos de auxilio.

El pedido de justicia del papá de Agostina

Gabriel Vega, quien fue integrante de la Policía hasta 2019, decidió participar activamente del reclamo para esclarecer el asesinato de su hija. Durante la entrevista, volvió a reclamar avances en la investigación y cuestionó los tiempos del proceso.

Con la carta de Agostina como uno de los recuerdos que conserva de ella, el padre reafirmó que continuará buscando respuestas por el crimen. “No voy a parar hasta que caigan todos”, aseguró Gabriel Vega.

En pocas palabras

  • Carta íntima: El padre de Agostina Vega compartió el mensaje que ella le escribió meses antes de ser asesinada.
  • Avances en la causa: La investigación sumó dos detenidos y una pericia acústica que podría ser clave.
  • Pedido de justicia: El padre de Agostina se involucra activamente en la búsqueda de respuestas y clama por justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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