La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para agosto de 2026, luego de aplicar el aumento mensual del 1,9% correspondiente a la movilidad previsional.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor recibió un incremento del 1,9% y mantiene el bono extraordinario de $70.000. Así queda el monto final y quiénes pueden acceder.
Con bono incluido: cuánto cobra la PUAM de ANSES en agosto de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para agosto de 2026, luego de aplicar el aumento mensual del 1,9% correspondiente a la movilidad previsional.
Además del incremento, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, por lo que los titulares de la PUAM volverán a recibir un refuerzo que eleva el ingreso mensual por encima de los $400.000.
La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que con el aumento del 1,9% el haber quedó establecido en:
A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de:
El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario y puede retirarse con tarjeta de débito o utilizarse mediante otros medios habilitados.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.
Para solicitar el beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
El organismo recuerda que la continuidad del beneficio depende de que se mantengan las condiciones exigidas por la normativa vigente.
Sí. Quienes reciben la PUAM pueden acceder a determinadas asignaciones familiares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.
Entre ellas se encuentran:
Por ese motivo, quienes tengan familiares a cargo pueden consultar en Mi ANSES si les corresponde percibir alguna prestación adicional.
El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas informadas para agosto son las siguientes:
Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Con el aumento del 1,9% aplicado este mes, el haber de la Pensión Universal para el Adulto Mayor asciende a $335.853,70. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes reciben el refuerzo será de $405.853,70.
La PUAM continúa siendo una herramienta destinada a garantizar un ingreso previsional para los adultos mayores que no cuentan con una jubilación contributiva y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.