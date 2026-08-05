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Con bono incluido: cuánto cobra la PUAM de ANSES en agosto de 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor recibió un incremento del 1,9% y mantiene el bono extraordinario de $70.000. Así queda el monto final y quiénes pueden acceder.

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Con bono incluido: cuánto cobra la PUAM de ANSES en agosto de 2026

Con bono incluido: cuánto cobra la PUAM de ANSES en agosto de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para agosto de 2026, luego de aplicar el aumento mensual del 1,9% correspondiente a la movilidad previsional.

Leé también Pensiones: ANSES confirmó el aumento, cuánto se cobra en agosto 2026
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Además del incremento, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, por lo que los titulares de la PUAM volverán a recibir un refuerzo que eleva el ingreso mensual por encima de los $400.000.

¿Cuánto cobra la PUAM en agosto de 2026?

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que con el aumento del 1,9% el haber quedó establecido en:

  • Haber mensual: $335.853,70.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de:

  • Monto total con bono: $405.853,70.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario y puede retirarse con tarjeta de débito o utilizarse mediante otros medios habilitados.

¿Quiénes pueden acceder a la PUAM?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

Para solicitar el beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino, argentino naturalizado o extranjero con residencia legal en el país.
  • No percibir ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro, ya sea contributivo o no contributivo.
  • Mantener la residencia en la Argentina y cumplir con las condiciones establecidas por ANSES.

El organismo recuerda que la continuidad del beneficio depende de que se mantengan las condiciones exigidas por la normativa vigente.

¿Los titulares de la PUAM pueden cobrar asignaciones familiares?

Sí. Quienes reciben la PUAM pueden acceder a determinadas asignaciones familiares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

Entre ellas se encuentran:

  • Asignación por cónyuge.
  • Asignaciones por hijos, en los casos previstos por la normativa.

Por ese motivo, quienes tengan familiares a cargo pueden consultar en Mi ANSES si les corresponde percibir alguna prestación adicional.

¿Cuándo cobra la PUAM en agosto de 2026?

El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas informadas para agosto son las siguientes:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026
  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

PUAM ANSES: el monto final con bono en agosto

Con el aumento del 1,9% aplicado este mes, el haber de la Pensión Universal para el Adulto Mayor asciende a $335.853,70. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes reciben el refuerzo será de $405.853,70.

La PUAM continúa siendo una herramienta destinada a garantizar un ingreso previsional para los adultos mayores que no cuentan con una jubilación contributiva y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

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