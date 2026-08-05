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Prestación por Desempleo ANSES: cuánto se cobra en agosto de 2026 y quiénes pueden acceder

El organismo actualizó los valores de la Prestación por Desempleo. Con el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, el beneficio tiene nuevos montos mínimos y máximos. Además, cuáles son los requisitos para solicitarlo.

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Prestación por Desempleo ANSES: cuánto se cobra en agosto de 2026 y quiénes pueden acceder

Prestación por Desempleo ANSES: cuánto se cobra en agosto de 2026 y quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Prestación por Desempleo que regirán en agosto de 2026. La actualización responde al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que desde este mes asciende a $376.600.

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ANSES habilitó un extra de más de $50.000: cómo cobrarlo en agosto 2026.

De acuerdo con la cartilla oficial del organismo, el monto de la prestación se calcula sobre la base de la mejor remuneración del trabajador antes de quedar desempleado, respetando un piso y un techo establecidos por la normativa vigente.

¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en agosto?

Con la actualización del SMVM, los valores de referencia son los siguientes:

  • Monto mínimo: $188.300 (50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).
  • Monto máximo: $376.600 (100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).

El importe que recibe cada beneficiario equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral, siempre dentro de esos límites.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo?

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad.

Entre las situaciones contempladas se encuentran:

  • Despido sin causa.
  • Finalización de un contrato a plazo fijo.
  • Quiebra o concurso preventivo del empleador.
  • Otras causales previstas por la legislación laboral.

Además, es necesario cumplir con los períodos mínimos de aportes exigidos y solicitar el beneficio dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

La solicitud puede realizarse a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial con turno.

Para completar el trámite se debe presentar la documentación que acredite el cese de la relación laboral, como:

  • Telegrama de despido.
  • Carta documento.
  • Contrato vencido, según corresponda.
  • Otra documentación respaldatoria exigida por ANSES.

Calendario de pago de la Prestación por Desempleo en agosto 2026

Según el cronograma oficial de ANSES, los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

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