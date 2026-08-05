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PUAM de ANSES: se oficializó el ingreso en mano con el plus extraordinario

ANSES formalizó las escalas de cobro para las personas mayores sin aportes completos. La suba por movilidad del 1,89% modifica el haber básico y se confirma la entrega del plus de emergencia.

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PUAM de ANSES: se oficializó el ingreso en mano con el plus extraordinario. 

PUAM de ANSES: se oficializó el ingreso en mano con el plus extraordinario. 

El sistema previsional terminó de armar las planillas de liquidación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Tras convalidarse que el aumento mensual por inflación se ubicó en el 1,89%, los beneficiarios de este programa verán reflejada la suba directamente en su próximo recibo de sueldo de agosto.

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PUAM de ANSES en agosto 2026: confirman las fechas de cobro y el bono de $70.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Este incremento se pagará en la misma fecha junto con el bono extraordinario que otorga el Estado. El decreto ratificó que se mantiene la entrega del plus de $70.000, lo que ayuda a que las personas con menores ingresos de la clase pasiva tengan un piso garantizado para afrontar sus gastos de medicamentos y comida.

¿Cuánto se cobra por la PUAM de ANSES con el incremento y bono?

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PUAM de ANSES: se oficializó el ingreso en mano con el plus extraordinario. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El haber básico de la PUAM pasará a ser de $335.820,74 netos debido al ajuste por movilidad de este mes. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, los titulares de esta pensión van a cobrar un ingreso final en mano de $405.820,74 de bolsillo en total.

Por ley, el monto base de la PUAM es equivalente al 80% de una jubilación mínima común. La plata se deposita junta en la cuenta del banco para que el jubilado la pueda retirar por cajero o usarla con la tarjeta de débito para hacer compras de primera necesidad.

¿Qué requisitos se piden para mantener el cobro activo de la PUAM?

Para no perder esta pensión, los titulares tienen que cumplir con ciertas pautas de residencia y patrimonio. El reglamento exige demostrar que vivieron en el país por lo menos diez años después de haber cumplido los 65 años de edad, y no estar cobrando otra jubilación, pensión o plan social incompatible.

El Estado hace cruces de datos mensuales con la AFIP para verificar la situación económica de los beneficiarios. En caso de detectar que se compraron bienes o que se superaron los ingresos máximos permitidos, la liquidación se puede suspender temporalmente.

¿Cómo se cobran los adicionales familiares vinculados a la pensión?

Los adultos mayores que cobran la PUAM también tienen derecho a recibir las asignaciones familiares por cónyuge o por hijo con discapacidad. Estos adicionales familiares suben un 1,89% por la misma ley de movilidad y se pagan en el mismo recibo.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

El calendario de cobro se unifica con el de las jubilaciones mínimas y se distribuye según el documento:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES y PUAM: Formalizan escalas de cobro para mayores sin aportes completos con suba del 1,89%.
  • Ingreso de Agosto: Beneficiarios recibirán el haber básico más un bono de $70.000, totalizando $405.820,74.
  • Fechas de Cobro: Calendario unificado con jubilaciones mínimas según terminación de DNI en agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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