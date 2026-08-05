PUAM de ANSES: se oficializó el ingreso en mano con el plus extraordinario. 

¿Qué requisitos se piden para mantener el cobro activo de la PUAM?
Para no perder esta pensión, los titulares tienen que cumplir con ciertas pautas de residencia y patrimonio. El reglamento exige demostrar que vivieron en el país por lo menos diez años después de haber cumplido los 65 años de edad, y no estar cobrando otra jubilación, pensión o plan social incompatible.
El Estado hace cruces de datos mensuales con la AFIP para verificar la situación económica de los beneficiarios. En caso de detectar que se compraron bienes o que se superaron los ingresos máximos permitidos, la liquidación se puede suspender temporalmente.
¿Cómo se cobran los adicionales familiares vinculados a la pensión?
Los adultos mayores que cobran la PUAM también tienen derecho a recibir las asignaciones familiares por cónyuge o por hijo con discapacidad. Estos adicionales familiares suben un 1,89% por la misma ley de movilidad y se pagan en el mismo recibo.
Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026
El calendario de cobro se unifica con el de las jubilaciones mínimas y se distribuye según el documento:
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DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.
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DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.