En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Actualización de haberes

Aumento para la AUH de ANSES: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

El nuevo monto se actualiza por movilidad y se acredita automáticamente junto con los demás beneficios. Cuál es el monto que percibirá una familia tipo.

Cuánto cobra la AUH con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche (Foto: archivo).

Cuánto cobra la AUH con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche (Foto: archivo).
Leé también ANSES confirmó un cambio en los pagos de noviembre: afecta a jubilados y AUH
Los jubilados y los beneficiarios de AUH verán una modificación en el calendario de noviembre (Foto: archivo).

Con esta actualización, una familia tipo que perciba la AUH junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días llegará a cobrar un total de $318.583,60.

Cuánto cobrará una familia con AUH en noviembre

Para el caso de una familia con dos hijos, de los cuales uno tiene hasta tres años, los montos que liquida ANSES se desglosan de la siguiente manera:

  • AUH (dos hijos): $191.505,60 (ya descontado el 20% retenido).

  • Tarjeta Alimentar: $81.936.

  • Complemento Leche: $45.142.

  • Total a cobrar: $318.583,60.

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

Nuevo monto de la AUH con aumento

Con el incremento del 2,08%, el valor de la AUH por cada hijo se ubicará en $119.691. De ese importe, ANSES retiene el 20% ($23.938,20) y paga $95.752,80 de manera directa por cada menor. Por lo tanto, una familia con dos hijos percibirá $191.505,60 mensuales en concepto de AUH.

Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran y cuánto

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El beneficio se otorga a los titulares con hijos de hasta 17 años, o sin límite de edad en caso de discapacidad.

Los valores vigentes, establecidos por la Resolución 111/2024 del Ministerio de Capital Humano, son los siguientes:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche está destinado a niños de hasta 3 años y a personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

En noviembre, su monto será de $45.142 y se depositará en la misma fecha que la AUH, sin necesidad de solicitud previa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar ANSES
Notas relacionadas
ANSES noviembre 2025: cuánto cobro si tengo dos hijos, AUH y otros extras
AUH: el dinero oculto que ANSES está pagando y pocos están cobrando
AUH noviembre 2025: ANSES actualiza los montos y confirma pagos extra

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar