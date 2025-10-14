La novedad clave que ANSES y Capital Humano comunicaron sobre las Becas Progresar 2025

Becas Progresar: cómo realizar el reclamo paso a paso

El procedimiento se realiza desde la plataforma de Becas Progresar, accediendo con la clave de Mi Argentina.

Una vez dentro del sistema, los estudiantes deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al formulario de reclamo dentro de la convocatoria vigente.

Corregir la declaración jurada con los datos académicos correctos.

Guardar los cambios realizados y enviar la solicitud de revisión.

Consultar periódicamente el portal para verificar si se emitió una respuesta.

El proceso no requiere intermediarios ni gestores, y puede completarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Becas Progresar: las principales causas de rechazo

Las notificaciones de rechazo académico suelen deberse a:

Datos incorrectos o incompletos en la inscripción.

Falta de validación de la institución educativa.

No alcanzar el rendimiento académico mínimo exigido por el programa.

Por eso, desde el Ministerio recomiendan verificar cuidadosamente la información cargada antes de finalizar la corrección.

Las Becas Progresar, gestionadas por la ANSES, buscan promover la inclusión y permanencia educativa en los niveles obligatorios, terciarios y universitarios.

El beneficio otorga un monto mensual de $35.000, aunque se retiene un 20% que se libera una vez acreditado el cumplimiento académico. Esta retención aplica tanto a estudiantes de nivel primario y secundario como a quienes ingresan por primera vez a los niveles terciario o universitario.