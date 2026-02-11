Confirmaron un beneficio clave y gratis para jubilados

Miércoles 11: Plaza Salaberry – Av. Alberdi y Pilar, barrio de Mataderos.

Viernes 13: Plaza 24 de Septiembre – Av. San Martín y Coronel Apolinario Figueroa, barrio de Villa Crespo.

En ambos casos, se instalarán gazebos y unidades móviles donde personal de distintas áreas del Gobierno porteño brindará atención directa al público.

Desde la Ciudad remarcaron que la iniciativa está pensada para que los vecinos puedan realizar múltiples gestiones en un solo lugar, evitando traslados a oficinas centrales y largas esperas en dependencias administrativas.

Qué trámites se podrán realizar

Uno de los puntos más destacados del programa es la diversidad de gestiones disponibles. Durante ambas jornadas, quienes se acerquen podrán acceder a una amplia oferta de trámites y asesoramientos.

Atención social y orientación personalizada

Se brindará asesoramiento integral en temas sociales, con orientación para acceder a programas y acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad. Personal capacitado estará disponible para responder consultas y canalizar demandas específicas.

Asesoramiento en trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE

Los vecinos podrán recibir ayuda para realizar gestiones vinculadas con:

AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos).

ANSES , especialmente consultas sobre beneficios sociales y previsionales.

Mi BA , la plataforma digital de la Ciudad.

Tarjeta SUBE, incluyendo orientación sobre registro y beneficios.

Este punto resulta clave para adultos mayores y personas con menor acceso digital, que muchas veces enfrentan dificultades al momento de completar trámites online.

Defensa al Consumidor

Habrá asesoramiento para quienes necesiten realizar reclamos por compras, servicios o situaciones de incumplimiento comercial. El objetivo es brindar herramientas para ejercer derechos frente a conflictos de consumo.

Inscripciones y cambios de instituciones educativas

Las familias podrán recibir orientación sobre inscripciones escolares y cambios de establecimientos educativos, un trámite frecuente en esta época del año.

Tramitación de DNI y Pasaporte

Uno de los servicios más demandados será la tramitación de DNI y Pasaporte, aunque con una aclaración importante: los cupos son limitados y se asignan por orden de llegada. Por este motivo, se recomienda asistir con anticipación y llevar la documentación necesaria.

Subsidios de luz, agua y gas

También se ofrecerá asesoramiento y acompañamiento para la tramitación de subsidios de servicios públicos, una gestión clave para muchas familias que buscan aliviar el impacto de las tarifas en el presupuesto mensual.

Personas con discapacidad

Habrá orientación específica sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, con información sobre beneficios, certificaciones y derechos vigentes.

Orientación ante delitos

El programa incluirá asesoramiento para víctimas o personas que necesiten orientación en situaciones vinculadas a hechos delictivos. Se brindará información sobre cómo realizar denuncias y qué canales institucionales están disponibles.

Repara Móvil y convivencia vecinal

Otro de los ejes será el espacio de Repara Móvil, destinado a fomentar la reparación de objetos y promover el consumo responsable. Además, se ofrecerá asesoramiento en temas de convivencia vecinal, mediación comunitaria y resolución pacífica de conflictos.

Controles médicos gratuitos y vacunación

Además de los trámites administrativos, “Más Servicios en tu Barrio” contará con un fuerte componente sanitario. La atención médica básica en cercanía es uno de los pilares del programa.

Odontología

Se realizarán controles odontológicos gratuitos, también con cupos limitados por orden de llegada. La atención incluirá revisiones básicas y orientación sobre salud bucal.

Oftalmología

Los vecinos podrán acceder a controles oftalmológicos, fundamentales para detectar problemas visuales y recibir recomendaciones profesionales. Al igual que otros servicios médicos, los cupos serán limitados.

Vacunación antigripal y COVID-19

Se aplicarán dosis de vacuna antigripal y contra COVID-19, en ambos casos también con cupos asignados por orden de llegada. Desde el Gobierno porteño recordaron la importancia de mantener el calendario de vacunación al día, especialmente en grupos de riesgo.

La posibilidad de recibir estas vacunas en una plaza, cerca del domicilio, facilita el acceso para adultos mayores, personas con movilidad reducida y familias con niños.

Un Estado más cerca del vecino

El espíritu del programa es claro: descentralizar servicios y reducir barreras de acceso. En muchas ocasiones, los trámites administrativos implican traslados largos, gastos en transporte y horas de espera. Esta modalidad itinerante busca simplificar esos procesos.

Además, el formato en plazas abiertas permite generar un espacio de encuentro comunitario donde los vecinos pueden resolver distintas cuestiones en una misma tarde. La combinación de trámites administrativos y atención sanitaria convierte a la propuesta en una herramienta integral.

Desde la Ciudad subrayan que el programa continuará recorriendo distintos barrios en las próximas semanas, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de comunas posibles.

Recomendaciones para asistir

Para quienes planeen acercarse a cualquiera de las dos plazas esta semana, se recomienda:

Asistir con tiempo, especialmente si se desea realizar trámites con cupos limitados .

Llevar toda la documentación necesaria para cada gestión.

Consultar previamente requisitos específicos, cuando corresponda.

En el caso de vacunación, llevar libreta sanitaria si se dispone de ella.

La atención se realizará únicamente en el horario establecido, de 16 a 20 horas.

Impacto en los barrios

Programas como “Más Servicios en tu Barrio” buscan no solo resolver trámites puntuales, sino también fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad. La presencia territorial facilita la escucha directa de problemáticas y permite canalizar demandas de forma más ágil.

En barrios como Mataderos y Villa Crespo, la llegada de estos operativos representa una oportunidad para que vecinos de distintas edades accedan a prestaciones sin intermediarios y de manera gratuita.

El componente sanitario adquiere especial relevancia en un escenario donde la prevención y el acceso temprano a controles médicos pueden marcar una diferencia significativa.

Continuidad del programa

El Gobierno porteño informó que el cronograma de “Más Servicios en tu Barrio” se actualizará periódicamente, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer próximas fechas y ubicaciones.

La apuesta por acercar trámites, asesoramiento y controles médicos a los espacios públicos refleja una estrategia de descentralización que apunta a simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Con propuestas como esta, la Ciudad busca garantizar que los servicios esenciales estén al alcance de todos, promoviendo el acceso equitativo y la inclusión social.