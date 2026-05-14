La ayuda de ANSES para el invierno que ya se puede pedir online

A diferencia del sistema anterior, el subsidio ya no se entrega en efectivo antes de la compra. Ahora, el descuento se aplica directamente al momento de adquirir la garrafa en comercios adheridos.
La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos habilitados, permitiendo que el beneficiario acceda automáticamente a un precio diferencial.
Con este esquema, el dinero queda destinado exclusivamente a la compra de gas envasado.
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Programa Hogar ANSES: paso a paso, cómo saber si me toca cobrar el subsidio para la compra de garrafa social.
Cuánto cubre el subsidio para garrafas
El monto del beneficio depende de distintos factores:
- La época del año
- La región del país
- La cantidad de integrantes del grupo familiar
- Las condiciones climáticas de cada zona
Durante gran parte del año, el subsidio cubre aproximadamente el equivalente a media garrafa mensual. Sin embargo, en invierno la asistencia suele reforzarse debido al mayor consumo.
En determinadas provincias o zonas de bajas temperaturas, el beneficio puede llegar a cubrir el valor total de una garrafa de 10 kilos.
Quiénes pueden acceder al Programa Hogar
El subsidio está destinado a personas que viven en hogares sin acceso a la red de gas natural y cuyos ingresos no superan los límites fijados por el Gobierno.
Entre los grupos alcanzados aparecen:
- Familias de bajos ingresos
- Titulares de AUH
- Jubilados y pensionados
- Beneficiarios de programas sociales
- Hogares ubicados en zonas sin red de gas domiciliaria
Requisitos para cobrar el Programa Hogar en 2026
ANSES recordó que todos los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya cobraban el antiguo Programa Hogar.
La inscripción permite validar la situación económica y habitacional de cada familia.
Requisitos principales
- Estar inscripto en el ReSEF
- No tener conexión a la red de gas natural
- Tener ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales
- Utilizar garrafas como principal fuente de abastecimiento energético
Cómo anotarse al Programa Hogar
La inscripción puede realizarse de forma online a través de las plataformas oficiales vinculadas a subsidios energéticos y ANSES.
Para completar el trámite, generalmente se solicita:
- DNI
- Número de CUIL
- Datos del grupo familiar
- Información del domicilio
Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se activa automáticamente y el descuento comienza a aplicarse en las compras habilitadas.