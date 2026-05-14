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La ayuda de ANSES para el invierno que ya se puede pedir online

El beneficio ahora funciona mediante billeteras virtuales y descuentos automáticos aplicados al momento de comprar la garrafa.

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La ayuda de ANSES para el invierno que ya se puede pedir online

La ayuda de ANSES para el invierno que ya se puede pedir online

Con la llegada de las bajas temperaturas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la continuidad del Programa Hogar, la asistencia destinada a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural y utilizan garrafas para cocinar o calefaccionarse.

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El beneficio se mantiene activo junto a la Secretaría de Energía y apunta principalmente a hogares de bajos ingresos que, durante el invierno, suelen enfrentar un fuerte aumento en el consumo energético.

A través de este programa, el Estado subsidia parte del valor de las garrafas de 10 kilos y, en períodos de frío intenso, puede ampliar la cobertura para aliviar el impacto económico en las familias más vulnerables.

Cómo funciona el nuevo sistema del Programa Hogar

Uno de los cambios más importantes implementados recientemente es la digitalización del beneficio.

A diferencia del sistema anterior, el subsidio ya no se entrega en efectivo antes de la compra. Ahora, el descuento se aplica directamente al momento de adquirir la garrafa en comercios adheridos.

La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos habilitados, permitiendo que el beneficiario acceda automáticamente a un precio diferencial.

Con este esquema, el dinero queda destinado exclusivamente a la compra de gas envasado.

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Programa Hogar ANSES: paso a paso, cómo saber si me toca cobrar el subsidio para la compra de garrafa social.

Programa Hogar ANSES: paso a paso, cómo saber si me toca cobrar el subsidio para la compra de garrafa social.

Cuánto cubre el subsidio para garrafas

El monto del beneficio depende de distintos factores:

  • La época del año
  • La región del país
  • La cantidad de integrantes del grupo familiar
  • Las condiciones climáticas de cada zona

Durante gran parte del año, el subsidio cubre aproximadamente el equivalente a media garrafa mensual. Sin embargo, en invierno la asistencia suele reforzarse debido al mayor consumo.

En determinadas provincias o zonas de bajas temperaturas, el beneficio puede llegar a cubrir el valor total de una garrafa de 10 kilos.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar

El subsidio está destinado a personas que viven en hogares sin acceso a la red de gas natural y cuyos ingresos no superan los límites fijados por el Gobierno.

Entre los grupos alcanzados aparecen:

  • Familias de bajos ingresos
  • Titulares de AUH
  • Jubilados y pensionados
  • Beneficiarios de programas sociales
  • Hogares ubicados en zonas sin red de gas domiciliaria

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en 2026

ANSES recordó que todos los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya cobraban el antiguo Programa Hogar.

La inscripción permite validar la situación económica y habitacional de cada familia.

Requisitos principales

  • Estar inscripto en el ReSEF
  • No tener conexión a la red de gas natural
  • Tener ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales
  • Utilizar garrafas como principal fuente de abastecimiento energético

Cómo anotarse al Programa Hogar

La inscripción puede realizarse de forma online a través de las plataformas oficiales vinculadas a subsidios energéticos y ANSES.

Para completar el trámite, generalmente se solicita:

  • DNI
  • Número de CUIL
  • Datos del grupo familiar
  • Información del domicilio

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se activa automáticamente y el descuento comienza a aplicarse en las compras habilitadas.

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