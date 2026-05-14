La ayuda de ANSES para el invierno que ya se puede pedir online

A diferencia del sistema anterior, el subsidio ya no se entrega en efectivo antes de la compra. Ahora, el descuento se aplica directamente al momento de adquirir la garrafa en comercios adheridos.

La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos habilitados, permitiendo que el beneficiario acceda automáticamente a un precio diferencial.

Con este esquema, el dinero queda destinado exclusivamente a la compra de gas envasado.

Programa Hogar Anses garrafa social..png Programa Hogar ANSES: paso a paso, cómo saber si me toca cobrar el subsidio para la compra de garrafa social.

Cuánto cubre el subsidio para garrafas

El monto del beneficio depende de distintos factores:

La época del año

La región del país

La cantidad de integrantes del grupo familiar

Las condiciones climáticas de cada zona

Durante gran parte del año, el subsidio cubre aproximadamente el equivalente a media garrafa mensual. Sin embargo, en invierno la asistencia suele reforzarse debido al mayor consumo.

En determinadas provincias o zonas de bajas temperaturas, el beneficio puede llegar a cubrir el valor total de una garrafa de 10 kilos.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar

El subsidio está destinado a personas que viven en hogares sin acceso a la red de gas natural y cuyos ingresos no superan los límites fijados por el Gobierno.

Entre los grupos alcanzados aparecen:

Familias de bajos ingresos

Titulares de AUH

Jubilados y pensionados

Beneficiarios de programas sociales

Hogares ubicados en zonas sin red de gas domiciliaria

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en 2026

ANSES recordó que todos los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya cobraban el antiguo Programa Hogar.

La inscripción permite validar la situación económica y habitacional de cada familia.

Requisitos principales

Estar inscripto en el ReSEF

No tener conexión a la red de gas natural

Tener ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales

Utilizar garrafas como principal fuente de abastecimiento energético

Cómo anotarse al Programa Hogar

La inscripción puede realizarse de forma online a través de las plataformas oficiales vinculadas a subsidios energéticos y ANSES.

Para completar el trámite, generalmente se solicita:

DNI

Número de CUIL

Datos del grupo familiar

Información del domicilio

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se activa automáticamente y el descuento comienza a aplicarse en las compras habilitadas.