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ANSES define los haberes de la AUH y el SUAF con el nuevo aumento

Se estableció el porcentaje de actualización que impactará en los ingresos de las familias integradas en el sistema de seguridad social. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica la movilidad mensual sobre la AUH y el SUAF, reconfigurando los montos por hijo para el ciclo de mayo de 2026.

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AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

AUH y SUAF de ANSES en abril: confirman los nuevos montos con el ajuste por movilidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de las asignaciones familiares y sociales bajo el régimen de movilidad mensual. Se informa que la AUH de ANSES y el sistema SUAF reciben un incremento del 3,38%, cifra vinculada directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Esta medida asegura que las prestaciones mantengan su correlación con los indicadores oficiales de precios.

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El esquema de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social opera de manera automática sobre el padrón de beneficiarios. Se confirma que los titulares de la AUH de ANSES y los trabajadores registrados bajo el régimen SUAF verán reflejado el ajuste en sus cuentas bancarias según el calendario de pagos vigente. La transparencia en estas actualizaciones mensuales busca otorgar mayor previsibilidad a la economía de los hogares argentinos.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que los fondos se acrediten de forma unificada con los complementos nutricionales en los casos que corresponda. Al haber actualizado de la AUH de ANSES se le integran los recursos de la Tarjeta Alimentar, mientras que para el SUAF se ajustan las escalas salariales que determinan el rango de cobro de cada trabajador en relación de dependencia.

¿Cuál es el nuevo monto de la AUH de ANSES en mayo?

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ANSES define los haberes de la AUH y el SUAF con el nuevo aumento &nbsp;

ANSES define los haberes de la AUH y el SUAF con el nuevo aumento

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor bruto de la asignación en $141.286 para la zona general. De este importe total, el organismo previsional acredita el 80% de forma mensual, lo que representa un cobro directo de $113.029 para el titular. Se establece que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta anual que certifica salud y educación.

Se confirma que el pago unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social puede superar los $215.000 en aquellos casos donde se sumen los extras por el Plan de los Mil Días. Este valor consolidado de la AUH de ANSES permite una mejor cobertura de la canasta básica alimentaria, unificando los subsidios por nutrición y el haber previsional ajustado en una misma jornada de acreditación por DNI.

¿Cómo impacta el ajuste en las categorías del SUAF de ANSES?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los límites de ingresos y los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento del 3,38% modifica el estipendio que perciben los empleados registrados y monotributistas por cada menor a cargo. Se informa que los topes salariales familiares también se elevan para evitar exclusiones del sistema formal por variaciones nominales de sueldo.

Se confirma que la liquidación del SUAF de ANSES se procesa automáticamente mediante el cruce de datos laborales que recibe el organismo previsional. Si el titular mantiene sus vínculos familiares correctamente registrados en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ajuste por movilidad mensual se verá reflejado sin trámites adicionales en la cuenta sueldo, según el cronograma oficial de mayo.

¿Qué requisitos deben cumplirse para percibir estas asignaciones?

Se informa que para acceder a los haberes de mayo de 2026, los titulares de la AUH de ANSES y el SUAF deben tener sus datos personales actualizados. La Administración Nacional de la Seguridad Social exige que los ingresos del grupo familiar no superen los límites vigentes y que se mantenga al día la presentación de certificados escolares y controles sanitarios para garantizar la continuidad del beneficio.

Se establece que el cobro del SUAF de ANSES es incompatible con la percepción de la AUH por el mismo menor, por lo que el sistema realiza validaciones automáticas. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a las familias verificar su situación prestacional a través de la plataforma virtual Mi ANSES, donde se detalla el tramo de ingresos y el monto neto asignado para el quinto mes del año calendario.

¿Cuándo es el calendario de cobro por terminación de DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó el pago según el esquema que inició el 11 de mayo para documentos terminados en 0, siguiendo correlativamente hasta el viernes 22.

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