ANSES define los haberes de la AUH y el SUAF con el nuevo aumento

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor bruto de la asignación en $141.286 para la zona general. De este importe total, el organismo previsional acredita el 80% de forma mensual, lo que representa un cobro directo de $113.029 para el titular. Se establece que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta anual que certifica salud y educación.

Se confirma que el pago unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social puede superar los $215.000 en aquellos casos donde se sumen los extras por el Plan de los Mil Días. Este valor consolidado de la AUH de ANSES permite una mejor cobertura de la canasta básica alimentaria, unificando los subsidios por nutrición y el haber previsional ajustado en una misma jornada de acreditación por DNI.

¿Cómo impacta el ajuste en las categorías del SUAF de ANSES?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los límites de ingresos y los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento del 3,38% modifica el estipendio que perciben los empleados registrados y monotributistas por cada menor a cargo. Se informa que los topes salariales familiares también se elevan para evitar exclusiones del sistema formal por variaciones nominales de sueldo.

Se confirma que la liquidación del SUAF de ANSES se procesa automáticamente mediante el cruce de datos laborales que recibe el organismo previsional. Si el titular mantiene sus vínculos familiares correctamente registrados en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ajuste por movilidad mensual se verá reflejado sin trámites adicionales en la cuenta sueldo, según el cronograma oficial de mayo.

¿Qué requisitos deben cumplirse para percibir estas asignaciones?

Se informa que para acceder a los haberes de mayo de 2026, los titulares de la AUH de ANSES y el SUAF deben tener sus datos personales actualizados. La Administración Nacional de la Seguridad Social exige que los ingresos del grupo familiar no superen los límites vigentes y que se mantenga al día la presentación de certificados escolares y controles sanitarios para garantizar la continuidad del beneficio.

Se establece que el cobro del SUAF de ANSES es incompatible con la percepción de la AUH por el mismo menor, por lo que el sistema realiza validaciones automáticas. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a las familias verificar su situación prestacional a través de la plataforma virtual Mi ANSES, donde se detalla el tramo de ingresos y el monto neto asignado para el quinto mes del año calendario.

¿Cuándo es el calendario de cobro por terminación de DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó el pago según el esquema que inició el 11 de mayo para documentos terminados en 0, siguiendo correlativamente hasta el viernes 22.