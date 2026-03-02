Cuál es la ayuda especial que tiene ANSES para el inicio de clases en marzo 2026

Quienes ya acreditaron la escolaridad el año anterior y cumplen con los topes de ingresos recibirán el dinero de manera automática en marzo. En cambio, si el menor no aparece en la liquidación automática, será obligatorio presentar el Certificado de Alumno Regular. Ese trámite podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

El pago se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, respetando el cronograma oficial organizado por terminación de DNI.

Requisitos para acceder en marzo 2026

Para poder cobrar la Ayuda Escolar, el grupo familiar debe respetar los topes de ingresos vigentes:

Ingreso bruto mensual del grupo familiar: hasta $5.292.758

Tope individual por integrante: hasta $2.646.379

Estos valores se actualizan periódicamente y son excluyentes.

Sin embargo, en el caso de hijos con discapacidad que acrediten escolaridad, no rigen límites de edad ni de ingresos, siempre que asistan a instituciones reconocidas oficialmente, centros de educación especial o espacios de rehabilitación habilitados.

ayuda-escolar-de-anses-1516846

A quién está dirigida la Ayuda Escolar

El beneficio alcanza a:

Hijos menores de 18 años que concurran a nivel inicial, primario o secundario.

Personas con discapacidad, sin límite etario, que asistan a escuelas comunes, talleres protegidos, centros de formación o reciban apoyo de docentes matriculados.

La asignación se paga una vez por año por cada hijo y la percibe solo uno de los progenitores o tutores.

La presentación del Certificado Escolar es un requisito indispensable para habilitar el cobro. Si la documentación fue cargada antes de finalizar el año anterior, la acreditación se realiza automáticamente en marzo. En caso de presentarse después del inicio del ciclo lectivo, el depósito puede demorar entre 30 y 60 días, según los tiempos administrativos de validación.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar paso a paso

El trámite se realiza de manera digital desde el portal oficial de ANSES y requiere contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la web oficial.

Acceder a la sección “Hijos”.

Generar el Certificado Escolar completando los datos del alumno y del establecimiento.

Imprimir el formulario (uno por cada hijo).

Llevarlo a la institución educativa para que sea firmado y validado.

Volver al sistema.

Ingresar nuevamente a “Hijos”.

Seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.

Subir una imagen clara del documento completo y firmado.

Una vez validado, el sistema confirma la presentación y el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada.