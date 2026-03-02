Libreta AUH 2026: hasta qué fecha se puede presentar y cuánto paga ANSES

Recordemos que el Estado paga el 80% de la asignación todos los meses y retiene el 20% restante hasta que se acredite:

Controles de salud.

Esquema de vacunación obligatorio.

Asistencia escolar.

Sin la presentación de la Libreta, ese dinero no se liquida.

anses.jpg ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria?

La Libreta AUH es un documento clave que certifica que niñas, niños y adolescentes:

Cumplen con los controles médicos.

Tienen el calendario de vacunación al día.

Asisten regularmente a la escuela.

Es una herramienta que vincula el cobro del beneficio con derechos básicos como la educación y la salud.

El formulario válido es únicamente el que se genera desde la web oficial de ANSES o desde Mi ANSES.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse de manera digital, siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”.

Seleccionar “Libreta AUH”.

Verificar que los datos estén correctos.

Si falta completar información, elegir “Generar Libreta”.

Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad.

Llevarlo a la escuela y al centro de salud para que lo completen y firmen.

Sacar una foto del formulario completo: Sobre una superficie plana. Bien iluminado. Con las cuatro esquinas visibles. En formato JPG. Peso menor a 3 MB.

Reingresar a Mi ANSES.

Seleccionar “Subir Libreta AUH”.

Adjuntar la imagen y confirmar el trámite.

El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando que la presentación fue realizada correctamente.

¿Se puede hacer presencial?

Sí. Quienes no puedan completar el trámite digital pueden presentar la Libreta:

Sin turno en una oficina de ANSES.

En operativos móviles del organismo.

¿Cuánto se paga por AUH y SUAF en 2026?

Con las actualizaciones vigentes, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH

$132.814 por hijo

Se cobra el 80% mensual y el 20% se retiene hasta presentar la Libreta.

AUH por Hijo con Discapacidad

$432.461

SUAF

Corresponde a trabajadores registrados bajo el régimen de Asignaciones Familiares:

$66.414

En el caso de la Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), no se aplica la retención del 20% como ocurre con la AUH.

¿Qué pasa si no presento la Libreta?

Si no se presenta dentro del plazo establecido:

No se cobra el 20% retenido.

Puede haber suspensión del beneficio.

Se pierde el derecho a percibir el acumulado anual.

Por eso, la prórroga hasta marzo de 2026 representa una oportunidad clave para quienes todavía no completaron el trámite.