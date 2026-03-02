De cuánto es la AUH por discapacidad en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de las asignaciones para marzo de 2026, tras la aplicación del incremento mensual por movilidad.
La ANSES confirmó el valor actualizado de la asignación por hijo con discapacidad para marzo de 2026 y está destinado a quienes acreditan discapacidad según los requisitos del organismo.
Cuánto es la asignación por hijo con discapacidad en marzo 2026
Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, los haberes previsionales y las asignaciones familiares se actualizan todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el ajuste impacta con el índice registrado en enero.
En marzo de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad asciende a: $432.461.
A diferencia de la AUH tradicional, en esta prestación no se aplica la retención del 20%, por lo que el importe se percibe en su totalidad todos los meses.
Además de la AUH por discapacidad, estos son los valores actualizados de otras prestaciones:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.813
(Se deposita el 80% mensual y el 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH).
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.413
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239
Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814
Ayuda Escolar Anual: $85.000
Asignación por Nacimiento: $77.414
Asignación por Adopción: $462.845
Según detalla la ANSES, estos son los principales requisitos:
Del titular
Pueden acceder quienes sean:
Trabajadores registrados incluidos en el régimen de Asignaciones Familiares.
Monotributistas.
Titulares de la Prestación por Desempleo.
Beneficiarios de jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Titulares de una Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez o por Trasplante.
Titulares de una prestación de ART de empresas incorporadas al régimen.
Además, deben tener el grupo familiar correctamente acreditado en las bases de datos de ANSES.
Del hijo o hija con discapacidad
Debe residir en el país.
Contar con autorización expresa vigente de ANSES.
Puede ser hijo biológico, adoptado o estar bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal otorgado por autoridad judicial.
No existe límite de edad en el caso de discapacidad.
Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o perciba otra prestación de la Seguridad Social.
En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.
