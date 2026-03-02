En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
discapacidad
AUH
Previsional

De cuánto es la AUH por discapacidad en marzo 2026

La ANSES confirmó el valor actualizado de la asignación por hijo con discapacidad para marzo de 2026 y está destinado a quienes acreditan discapacidad según los requisitos del organismo.

Cuánto es la asignación por hijo con discapacidad en marzo 2026

Cuánto es la asignación por hijo con discapacidad en marzo 2026
Leé también Libreta AUH 2026: hasta qué fecha se puede presentar y cuánto paga ANSES
AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, los haberes previsionales y las asignaciones familiares se actualizan todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el ajuste impacta con el índice registrado en enero.

¿Cuánto se cobra por AUH por discapacidad en marzo?

En marzo de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad asciende a: $432.461.

A diferencia de la AUH tradicional, en esta prestación no se aplica la retención del 20%, por lo que el importe se percibe en su totalidad todos los meses.

Otras asignaciones que aumentan en marzo 2026

Además de la AUH por discapacidad, estos son los valores actualizados de otras prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.813

    (Se deposita el 80% mensual y el 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH).

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.413

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239

  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000

  • Asignación por Nacimiento: $77.414

  • Asignación por Adopción: $462.845

ANSES_pensiones

Requisitos para acceder a la asignación por hijo con discapacidad

Según detalla la ANSES, estos son los principales requisitos:

Del titular

Pueden acceder quienes sean:

  • Trabajadores registrados incluidos en el régimen de Asignaciones Familiares.

  • Monotributistas.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de una Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

  • Titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez o por Trasplante.

  • Titulares de una prestación de ART de empresas incorporadas al régimen.

Además, deben tener el grupo familiar correctamente acreditado en las bases de datos de ANSES.

Del hijo o hija con discapacidad

  • Debe residir en el país.

  • Contar con autorización expresa vigente de ANSES.

  • Puede ser hijo biológico, adoptado o estar bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal otorgado por autoridad judicial.

  • No existe límite de edad en el caso de discapacidad.

Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o perciba otra prestación de la Seguridad Social.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.

El calendario completo de Anses marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de marzo
  • DNI terminados en 1: 11 de marzo
  • DNI terminados en 2: 12 de marzo
  • DNI terminados en 3: 13 de marzo
  • DNI terminados en 4: 16 de marzo
  • DNI terminados en 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6: 18 de marzo
  • DNI terminados en 7: 19 de marzo
  • DNI terminados en 8: 20 de marzo
  • DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
discapacidad AUH ANSES
Notas relacionadas
Calendario completo marzo 2026 ANSES: cuándo y cuánto cobran los jubilados
Cuál es la ayuda especial que tiene ANSES para el inicio de clases en marzo 2026
ANSES y Capital Humano abrieron la inscripción a Becas Progresar 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar