De cuánto es la AUH por discapacidad en marzo 2026

Otras asignaciones que aumentan en marzo 2026

Además de la AUH por discapacidad, estos son los valores actualizados de otras prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.813 (Se deposita el 80% mensual y el 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.413

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.239

Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814

Ayuda Escolar Anual: $85.000

Asignación por Nacimiento: $77.414

Asignación por Adopción: $462.845

ANSES_pensiones

Requisitos para acceder a la asignación por hijo con discapacidad

Según detalla la ANSES, estos son los principales requisitos:

Del titular

Pueden acceder quienes sean:

Trabajadores registrados incluidos en el régimen de Asignaciones Familiares.

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de una Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez o por Trasplante.

Titulares de una prestación de ART de empresas incorporadas al régimen.

Además, deben tener el grupo familiar correctamente acreditado en las bases de datos de ANSES.

Del hijo o hija con discapacidad

Debe residir en el país.

Contar con autorización expresa vigente de ANSES.

Puede ser hijo biológico, adoptado o estar bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal otorgado por autoridad judicial.

No existe límite de edad en el caso de discapacidad.

Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o perciba otra prestación de la Seguridad Social.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.

El calendario completo de Anses marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo