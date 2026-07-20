Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento y cómo activarla

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección "Programas y beneficios" .

. Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE" .

. Copiar el código de seis dígitos que emite el sistema.

Vincular ese PIN con la tarjeta SUBE registrada.

El trámite también puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.

Cómo activar la Tarifa Social

Después de asociar el beneficio a la tarjeta, es necesario activarlo para comenzar a utilizar el descuento.

La activación puede hacerse de dos maneras:

Apoyando la SUBE en una Terminal Automática.

Utilizando la aplicación oficial SUBE desde un celular con tecnología NFC.

La gestión es gratuita y la habilitación se realiza de forma inmediata.

¿Cómo funciona el descuento?

La Tarifa Social Federal permite pagar un 55% menos en el valor del boleto de los medios de transporte público incluidos en el programa.

Una vez activado el beneficio, el descuento se aplica automáticamente cada vez que se utiliza la tarjeta SUBE registrada.

Importante: cobrar una prestación de ANSES no habilita el beneficio de manera automática. Para acceder al descuento es obligatorio realizar el trámite y activar la Tarifa Social en la tarjeta SUBE.