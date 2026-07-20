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Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento y cómo activarla

Jubilados, titulares de AUH, AUE, PUAM, PNC y otros grupos pueden acceder a la Tarifa Social SUBE. El trámite es gratuito y puede hacerse por internet.

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Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento y cómo activarla

Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento y cómo activarla

Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden viajar en transporte público con un 55% de descuento gracias a la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE. El beneficio está dirigido a jubilados, pensionados y titulares de distintos programas sociales, y puede solicitarse sin costo a través de internet o de manera presencial.

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Una vez que el trámite se completa y la tarjeta queda activada, el descuento se aplica automáticamente cada vez que el usuario paga el pasaje con una SUBE registrada en los medios de transporte adheridos.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social SUBE?

El beneficio alcanza a:

  • Jubilados y pensionados.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las pensiones por invalidez y para madres de siete hijos.
  • Personas que cobran la Prestación por Desempleo.
  • Trabajadoras y trabajadores de casas particulares.
  • Monotributistas sociales.
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas.
  • Estudiantes que reciben las Becas Progresar.
  • Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Cómo solicitar el descuento del 55% en la SUBE

Quienes reúnan los requisitos pueden iniciar el trámite desde Mi ANSES siguiendo estos pasos:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder a la sección "Programas y beneficios".
  • Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE".
  • Copiar el código de seis dígitos que emite el sistema.
  • Vincular ese PIN con la tarjeta SUBE registrada.

El trámite también puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, presentando el DNI y la tarjeta.

Cómo activar la Tarifa Social

Después de asociar el beneficio a la tarjeta, es necesario activarlo para comenzar a utilizar el descuento.

La activación puede hacerse de dos maneras:

  • Apoyando la SUBE en una Terminal Automática.
  • Utilizando la aplicación oficial SUBE desde un celular con tecnología NFC.

La gestión es gratuita y la habilitación se realiza de forma inmediata.

¿Cómo funciona el descuento?

La Tarifa Social Federal permite pagar un 55% menos en el valor del boleto de los medios de transporte público incluidos en el programa.

Una vez activado el beneficio, el descuento se aplica automáticamente cada vez que se utiliza la tarjeta SUBE registrada.

Importante: cobrar una prestación de ANSES no habilita el beneficio de manera automática. Para acceder al descuento es obligatorio realizar el trámite y activar la Tarifa Social en la tarjeta SUBE.

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