ANSES: el bono de más de $100.000 que se paga junto a la AUH en marzo 2026
El refuerzo se deposita de manera automática en la misma cuenta y no requiere inscripción previa. Quiénes lo cobran y cómo quedan los montos totales en marzo de 2026.
En marzo de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelven a recibir un ingreso que supera los $100.000 y que en la práctica funciona como un verdadero bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Aunque no se trata de un pago extraordinario con ese nombre, el refuerzo se acredita todos los meses de forma automática y representa una de las ayudas más importantes para las familias con hijos.