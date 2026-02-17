ANSES: el bono de más de $100.000 que se paga junto a la AUH en marzo 2026

Los montos vigentes son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este dinero:

se acredita automáticamente

no tiene descuentos

no necesita gestión previa

se cobra en la misma fecha que la AUH

Su objetivo principal es garantizar el acceso a alimentos, pero en la práctica permite liberar ingresos del presupuesto familiar para afrontar otros gastos.

Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026

Con la última actualización por movilidad, el valor de la AUH es de:

AUH total: $129.082,71

Monto que se cobra por mes (80%): $103.266,17

El 20% restante se retiene y se paga al año siguiente con la presentación de la Libreta.

ANSES_Pago

AUH + bono de ANSES: los montos totales

1 hijo

AUH: $103.266

Alimentar: $52.250

Total mensual: $155.516

2 hijos

AUH: $206.532

Alimentar: $81.936

Total mensual: $288.468

3 hijos

AUH: $309.798

Alimentar: $108.062

Total mensual: $417.860