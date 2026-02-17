En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Previsional

ANSES: el bono de más de $100.000 que se paga junto a la AUH en marzo 2026

El refuerzo se deposita de manera automática en la misma cuenta y no requiere inscripción previa. Quiénes lo cobran y cómo quedan los montos totales en marzo de 2026.

ANSES: el bono de más de $100.000 que se paga junto a la AUH en marzo 2026

ANSES: el bono de más de $100.000 que se paga junto a la AUH en marzo 2026

En marzo de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) vuelven a recibir un ingreso que supera los $100.000 y que en la práctica funciona como un verdadero bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Aunque no se trata de un pago extraordinario con ese nombre, el refuerzo se acredita todos los meses de forma automática y representa una de las ayudas más importantes para las familias con hijos.

Leé también ANSES y Milei activan auditorías en pensiones: cómo evitar la suspensión del pago
ANSES activa auditorías en pensiones: cómo evitar la suspensión del pago

El monto más alto alcanza los $108.062 y se deposita en la misma cuenta en la que se cobra la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Combinado con la asignación mensual, este extra puede llevar el ingreso total de un grupo familiar a más de $400.000, dependiendo de la cantidad de hijos.

El bono de ANSES que supera los $100.000

El refuerzo al que muchos beneficiarios llaman “bono” es en realidad la Tarjeta Alimentar, una política alimentaria que ANSES paga junto con la AUH.

Los montos vigentes son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este dinero:

se acredita automáticamente

no tiene descuentos

no necesita gestión previa

se cobra en la misma fecha que la AUH

Su objetivo principal es garantizar el acceso a alimentos, pero en la práctica permite liberar ingresos del presupuesto familiar para afrontar otros gastos.

Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026

Con la última actualización por movilidad, el valor de la AUH es de:

AUH total: $129.082,71

Monto que se cobra por mes (80%): $103.266,17

El 20% restante se retiene y se paga al año siguiente con la presentación de la Libreta.

ANSES_Pago

AUH + bono de ANSES: los montos totales

1 hijo

  • AUH: $103.266

  • Alimentar: $52.250

Total mensual: $155.516

2 hijos

  • AUH: $206.532

  • Alimentar: $81.936

Total mensual: $288.468

3 hijos

  • AUH: $309.798

  • Alimentar: $108.062

Total mensual: $417.860

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono AUH
Notas relacionadas
Triple refuerzo para AUH ANSES: montos, requisitos y cómo cobrarlo
Ayuda Escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera
Jubilaciones, pensiones y AUH vuelven a subir en marzo: el dato clave que define el aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar