ANSES entrega hasta $450.000 por un trámite simple: a quiénes les corresponde
Aunque la mayoría de los beneficiarios identifica rápidamente prestaciones mensuales como la AUH o el SUAF, existen otras ayudas de ANSES que no se cobran todos los meses y, por eso, suelen pasar más desapercibidas. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU), montos que se abonan una sola vez cuando ocurre un evento familiar puntual y se cumple con los requisitos establecidos.
En 2026, estas ayudas se dividen en tres valores diferenciados: $75.246 por nacimiento, $112.668 por matrimonio y $449.888 por adopción. Como ocurre con el resto de las prestaciones del organismo, los importes pueden actualizarse por la fórmula de movilidad vigente.
Qué son las Asignaciones de Pago Único y quiénes pueden cobrarlas
Las APU contemplan tres situaciones específicas: nacimiento de un hijo, celebración de matrimonio y adopción. No se trata de beneficios automáticos ni mensuales, sino de pagos extraordinarios que deben gestionarse dentro de un plazo determinado.
Pueden solicitarlas:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Personas alcanzadas por el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).
Trabajadores en relación de dependencia.
Otros grupos que cumplan con las condiciones de ingresos establecidas.
Uno de los puntos centrales es no superar el tope de ingresos individual y del grupo familiar vigente al momento de la solicitud. Además, el trámite debe realizarse dentro de los plazos previstos: por lo general, desde los 2 meses y hasta los 2 años de ocurrido el hecho, aunque pueden existir particularidades según cada caso.
La gestión puede iniciarse de manera online a través de Atención Virtual en la web oficial, seleccionando la opción correspondiente a pago único por nacimiento, matrimonio o adopción.
Qué documentación se necesita para cada asignación
Si bien las tres Asignaciones de Pago Único comparten una base documental común, cada una exige acreditar el hecho específico que da origen al beneficio.
Documentación general
En todos los casos, el organismo suele requerir:
DNI del solicitante y, cuando corresponda, del grupo familiar.
Constancia de CUIL, CDI o CUIT.
Certificación negativa emitida por ANSES.
Recibo de sueldo, comprobante de haber o ticket correspondiente, según la situación laboral.
A partir de allí, se suman los documentos que prueban el evento familiar.
APU por nacimiento – $75.246 en 2026
Para acceder a esta ayuda, es necesario presentar la partida de nacimiento del hijo o hija. En situaciones especiales, también puede requerirse:
Certificado o testimonio judicial por guarda, tutela o tenencia.
Certificado de matrimonio, si corresponde.
El pago se otorga por cada nacimiento y siempre que se cumplan los requisitos de ingresos y plazos.
APU por matrimonio – $112.668 en 2026
En este caso, el requisito principal es presentar el acta o certificado de matrimonio que acredite el casamiento.
Si se trata de un segundo o posterior matrimonio, el organismo puede solicitar documentación adicional, como:
Sentencia de divorcio.
Partida o certificado de defunción del cónyuge anterior, si correspondiera.
APU por adopción – $449.888 en 2026
Es la asignación de mayor monto. Para tramitarla, se debe presentar:
Testimonio de la sentencia judicial de adopción.
Partida de nacimiento con mención de la adopción (ya sea nueva partida en caso de adopción plena o partida con anotación marginal en adopción simple).
Dependiendo de la situación familiar, también podría requerirse el certificado de matrimonio.