ANSES entrega hasta $450.000 por un trámite simple: a quiénes les corresponde

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Personas alcanzadas por el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

Trabajadores en relación de dependencia.

Otros grupos que cumplan con las condiciones de ingresos establecidas.

Uno de los puntos centrales es no superar el tope de ingresos individual y del grupo familiar vigente al momento de la solicitud. Además, el trámite debe realizarse dentro de los plazos previstos: por lo general, desde los 2 meses y hasta los 2 años de ocurrido el hecho, aunque pueden existir particularidades según cada caso.

La gestión puede iniciarse de manera online a través de Atención Virtual en la web oficial, seleccionando la opción correspondiente a pago único por nacimiento, matrimonio o adopción.

anses apu.jpg

Qué documentación se necesita para cada asignación

Si bien las tres Asignaciones de Pago Único comparten una base documental común, cada una exige acreditar el hecho específico que da origen al beneficio.

Documentación general

En todos los casos, el organismo suele requerir:

DNI del solicitante y, cuando corresponda, del grupo familiar.

Constancia de CUIL, CDI o CUIT.

Certificación negativa emitida por ANSES.

Recibo de sueldo, comprobante de haber o ticket correspondiente, según la situación laboral.

A partir de allí, se suman los documentos que prueban el evento familiar.

APU por nacimiento – $75.246 en 2026

Para acceder a esta ayuda, es necesario presentar la partida de nacimiento del hijo o hija. En situaciones especiales, también puede requerirse:

Certificado o testimonio judicial por guarda, tutela o tenencia.

Certificado de matrimonio, si corresponde.

El pago se otorga por cada nacimiento y siempre que se cumplan los requisitos de ingresos y plazos.

APU por matrimonio – $112.668 en 2026

En este caso, el requisito principal es presentar el acta o certificado de matrimonio que acredite el casamiento.

Si se trata de un segundo o posterior matrimonio, el organismo puede solicitar documentación adicional, como:

Sentencia de divorcio.

Partida o certificado de defunción del cónyuge anterior, si correspondiera.

APU por adopción – $449.888 en 2026

Es la asignación de mayor monto. Para tramitarla, se debe presentar:

Testimonio de la sentencia judicial de adopción.

Partida de nacimiento con mención de la adopción (ya sea nueva partida en caso de adopción plena o partida con anotación marginal en adopción simple).

Dependiendo de la situación familiar, también podría requerirse el certificado de matrimonio.