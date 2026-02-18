En vivo Radio La Red
Previsional
Tarjeta Alimentar
AUH
Previsional

Tarjeta Alimentar por hijo: los nuevos totales que reciben las familias en 2026

El monto de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos que cobran la AUH y se acredita de forma automática todos los meses. Cuáles son los valores vigentes en 2026, quiénes la reciben sin hacer trámite y cuánto puede llegar a cobrar una familia al sumar ambas prestaciones.

Aunque la mayoría de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue de cerca los aumentos mensuales por movilidad, existe un ingreso que se mantiene sin cambios pero que impacta de forma directa en el monto total que recibe cada hogar: la Tarjeta Alimentar. Este refuerzo, que se acredita de manera automática junto con la prestación principal, varía exclusivamente según la cantidad de hijos y puede llevar el ingreso familiar a superar los $700.000 mensuales para failias

En 2026, los valores continúan escalonados por grupo familiar y no requieren ningún trámite adicional. Sin embargo, muchas familias todavía no saben cuánto les corresponde cobrar en total al combinar ambos beneficios.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en 2026

El monto de la prestación depende de la cantidad de hijos que perciben la AUH dentro del mismo grupo familiar.

Los valores vigentes son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

  • Asignación por Embarazo: $52.250

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), este refuerzo no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que se modifica únicamente cuando lo decide el Gobierno nacional.

AUH + Tarjeta Alimentar: el ingreso total por cantidad de hijos

Cuando se suman ambas prestaciones, el monto mensual cambia de manera significativa. Esto se debe a que la AUH se cobra al 80% todos los meses, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta. A continuación, los montos totales de febrero 2026.

Familia con 1 hijo

  • AUH (80%): $103.276,80

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

    Total: $155.526,80

Familia con 2 hijos

  • AUH: $206.553,60

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

    Total: $288.489,60

Familia con 3 hijos

  • AUH: $309.830,40

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

    Total: $417.892,40

Familia con 4 hijos

  • Total: $521.169,20

Familia con 5 hijos

  • Total: $624.446,00

Familia con 6 hijos

  • Total: $727.722,80

Estos valores corresponden al cobro mensual sin contar el 20% retenido de la AUH, que se paga una vez al año tras presentar la Libreta.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

El beneficio se otorga de forma automática a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

  • Embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

  • AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad)

  • Madres que perciben una Pensión No Contributiva por 7 hijos

No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite adicional, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en ANSES.

