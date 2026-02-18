Tarjeta Alimentar por hijo: los nuevos totales que reciben las familias en 2026

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Asignación por Embarazo: $52.250

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), este refuerzo no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que se modifica únicamente cuando lo decide el Gobierno nacional.

AUH + Tarjeta Alimentar: el ingreso total por cantidad de hijos

Cuando se suman ambas prestaciones, el monto mensual cambia de manera significativa. Esto se debe a que la AUH se cobra al 80% todos los meses, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta. A continuación, los montos totales de febrero 2026.

Familia con 1 hijo

AUH (80%): $103.276,80

Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $155.526,80

Familia con 2 hijos

AUH: $206.553,60

Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $288.489,60

Familia con 3 hijos

AUH: $309.830,40

Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $417.892,40

Familia con 4 hijos

Total: $521.169,20

Familia con 5 hijos

Total: $624.446,00

Familia con 6 hijos

Total: $727.722,80

Estos valores corresponden al cobro mensual sin contar el 20% retenido de la AUH, que se paga una vez al año tras presentar la Libreta.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

El beneficio se otorga de forma automática a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad)

Madres que perciben una Pensión No Contributiva por 7 hijos

No es necesario inscribirse ni realizar ningún trámite adicional, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en ANSES.