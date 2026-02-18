El mecanismo es simple: el jubilado paga con la tarjeta de débito donde cobra su haber y recibe un reintegro del 10%, 15% o hasta 20%, según la cadena y el producto. En la mayoría de los casos, la devolución se acredita dentro de las 72 horas hábiles.

El alcance es federal, con más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta en todo el país. En varias cadenas no existe tope de reintegro, mientras que en otras hay límites por operación o por mes.

¿En qué supermercados y comercios hay descuentos para jubilados?

Jubilados-Descuentos-ANSES-1-728x410 Jubilados: ANSES confirmó aumento en marzo y descuentos en comercios

El esquema varía según la cadena:

Disco, Jumbo y Vea : 10% general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto, La Anónima y Super CAS / FASA : 10% en toda la compra, sin límite.

Josimar : 15% sin tope.

Toledo : 20% en todos los rubros, sin límite.

Carrefour : 10% con tope de $35.000.

Día : 10% con límite de $2.000 por operación.

Chango Más: 10% con tope de $1.000 por transacción y $15.000 mensuales.

El reintegro no se aplica en la línea de caja, sino que se deposita luego en la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Se pueden sumar promociones bancarias al beneficio de ANSES?

Sí. Además del descuento base, algunos bancos ofrecen reintegros adicionales.

Banco de la Nación Argentina : 5% extra con tope semanal y mensual mediante BNA+ y MODO.

Banco Galicia : hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés.

Banco Supervielle : 20% los martes y promociones en farmacias y combustibles.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 5% adicional a través de Cuenta DNI, acumulable con otras promociones.

Estas bonificaciones pueden combinarse con el programa de ANSES, lo que permite ampliar el ahorro mensual.

¿Cómo impacta el aumento de ANSES en marzo 2026?

En paralelo a los descuentos, ANSES aplicará en marzo un nuevo ajuste por movilidad mensual, calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

En febrero, los valores vigentes son:

Jubilación mínima : $359.254,35

Jubilación mínima con bono de $70.000 : $429.219,42

Jubilación máxima : $2.417.441,63

PUAM : $287.403,48

Pensiones No Contributivas: $251.453,59

El aumento de marzo se aplicará automáticamente y se sumará, en caso de confirmarse, a la continuidad del bono para los sectores de menores ingresos.

¿Quiénes acceden a los beneficios y aumentos?

El programa y la actualización alcanzan a:

Jubilados y pensionados del sistema general

Titulares de Pensiones No Contributivas

Beneficiarios de asignaciones incluidas en la movilidad mensual

Desde el organismo recuerdan mantener actualizados los datos en Mi ANSES para evitar demoras en la liquidación.